Последние новости Курска на 5 февраля 2022 года: очередные ковид-ограничения, вызов врача по номеру "122" и планы нового мэра

Медсистема региона едва справляется с нагрузкой Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курской области ужесточают меры против ковид. Так, с 7 февраля детям до 18 лет, не проходящим спортивную подготовку, запрещается посещение бассейнов, физкультурно-оздоровительных организаций и фитнес-клубов. Также приостанавливают проведение культурно-массовых мероприятий в учреждениях культуры: концертов, спектаклей, кинопоказов, цирковых представлений. Без зрителей должны проходить спортивные соревнования. Работодателям рекомендовано отправить в оплачиваемые отпуска сотрудников старше 60 лет и беременных женщин.

Помимо этого, личный прием граждан рекомендовано организовать в онлайн-формате. Глава региона поручил ежедневно осуществлять мониторинг времени дозвона в лечебные учреждения региона.

Жители Курска и Железногорска теперь могут вызвать врача на дом по номеру 122, подключены все городские взрослые и детские поликлиники двух городов. Звонки по вызову врача принимают в рабочие дни - с понедельника по пятницу, с 08:00 до 13:00.

- Сейчас совместно с региональным комитетом здравоохранения мы работаем над подключением и других медицинских организаций за пределами областного центра. Также региональный комитет цифрового развития и связи помогает поликлиникам организовать единые контакт-центры, чтобы курянам было проще дозвониться. Единый многоканальный номер уже есть в поликлинике №5 Курска - 270-207, - рассказал председатель комитета цифрового развития и связи Курской области Александр Зотов.

Новый мэр Курска Игорь Куцак приступает к своим обязанностям с 14 февраля, сообщили в администрации региона. Основные направления работы горадминистрации будут таковы - борьба с коронавирусной инфекцией, содержание улиц, дворовых территорий и общественных пространств, в том числе уборка снега, усилении работы в сфере в ЖКХ по замене изношенных коммуникаций. Отдельно обозначено развитие малого и среднего бизнеса, повышение инвестиционной и туристической привлекательности города.