Игорь Артамонов: В основе нашей работы – благополучие человека

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Глава администрации области Игорь Артамонов вновь избран секретарем Липецкого регионального отделения партии «Единая Россия». За его кандидатуру на состоявшейся сегодня региональной конференции проголосовало большинство делегатов.

«Три года пройдены достойно, хотя пришлось столкнуться с тяжелейшими вызовами. Хочу поблагодарить всех коллег за работу. Мы сумели добиться серьезных результатов по всем направлениям партийной деятельности. В основе нашей работы – благополучие человека. И мы должны помнить об этом постоянно и делать все для того, чтобы повысить уровень жизни, уровень доходов жителей региона», - отметил Игорь Артамонов.

Участие в конференции приняли депутат Госдумы Татьяна Дьяконова, сенатор Оксана Хлякина, главный федеральный инспектор Олег Снежков, члены регионального политсовета партии, секретари местных отделений. Они познакомились с показателями и итогами работы за отчетный период, ходом реализации национальных и связанных с ними партийных проектов. Волонтерский опыт липецких единороссов по оказанию помощи детям медиков в подготовке к ЕГЭ и ОГЭ, а также по выдаче сертификатов вакцинации признан одним из лучших в стране и широко растиражирован в России.

Также на конференции был утвержден новый состав регионального политсовета, его президиума и региональной контрольной комиссии.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.