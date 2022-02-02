Игорь Артамонов: Готовы оказать поддержку действительно перспективным проектам

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Вопросы развития бизнеса и законодательные инициативы обсуждались в администрации Липецкой области. Совещание провел глава региона Игорь Артамонов. Также на встрече присутствовали председатель Комитета Госдумы РФ по малому и среднему предпринимательству Александр Дёмин, депутат Госдумы от Липецкой области Татьяна Дьяконова, представители бизнес-объединений, уполномоченный по правам предпринимателей в регионе, депутаты облсовета, горсоветов Липецка и Ельца.

Игорь Артамонов рассказал об итогах развития малого и среднего бизнеса в 2021 году. Он сообщил, что несмотря на ковидные ограничения, в регионе отмечается рост занятых в сфере малого и среднего бизнеса во многом благодаря соцконтрактам. В 2021 году Липецкая область стала лидером в этом направлении, выдав более 5,5 тысячи соцконтрактов. На сегодняшний день социальный контракт в области заключили почти 17 тысяч человек.

«Мы развиваем центр «Мой бизнес», где предприниматели могут получить поддержку, реализуем совместный пилотный проект со Сбером, в котором используются большие данные и, одновременно, предложения адресной помощи. Регулярно проводим заседания координационного Совета по развитию бизнеса. Таких площадок должно быть больше», - сказал Игорь Артамонов.

Председатель комитета Государственной Думы по малому и среднему предпринимательству Александр Дёмин отметил перспективы развития малого и среднего бизнеса в регионе и стране в целом. «В экономиках развитых государств количество занятых на предприятиях МСП составляет 50-60 %. У нас лишь 20-30%. Нам есть куда расти и к чему стремиться. У каждого региона есть своя специфика. Если мы говорим о Липецкой области, то здесь наиболее актуальны аграрные проекты. Успех их реализации во многом будет зависеть от того, насколько активно предприниматели будут внедрять современные инструменты и технологии в развитие своего бизнеса», - сказал Александр Дёмин.

На совещании также обсуждалась нехватка специалистов рабочих специальностей. Зачастую после приёма на работу молодым людям необходимо проходить дополнительное обучение. Депутат Госдумы от Липецкой области Татьяна Дьяконова отметила, что в решении этого вопроса может помочь федеральная программа наставничества для молодых специалистов при трудоустройстве.

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«В Липецкой области очень успешный опыт предоставления социальных контрактов, в том числе на открытие своего бизнеса. Я бы предложила популяризировать это направление среди молодежи, но сделала это с акцентом на систему наставничества. Приведу пример. Молодые ребята, открывшие пиццерию в Липецке на деньги соцконтракта, обратились к клубу Лидеров России «Эльбрус» за советом, как развиваться дальше. Мы предоставили им двух наставников, бизнес расширяется, ребята работают в регионе, они не уехали. Мы обязаны сегодня предпринимать конкретные действия в регионах, чтобы создавать все условия и оставлять работоспособное население здесь», - сообщила Татьяна Дьяконова.

На встрече предприниматели задавали вопросы и выступали с предложениями. В частности, владелица гостиниц в Ельце поинтересовалась возможностью оказания мер финансовой поддержки для собственников старинных знаний - объектов культурного наследия. Также самозанятые граждане, осуществляющие деятельность в сфере народных художественных промыслов, не имеют возможности воспользоваться государственной поддержкой за счет средств федерального бюджета - субсидиями Минпромторга.

«Для развития внутреннего туризма необходима сувенирная продукция. Будем вместе с депутатами добиваться положительного решения вопроса. Это позволит не просто поддержать самозанятых, но и даст возможность людям, работающим в сфере народных художественных промыслов, масштабироваться и выйти на новый уровень», - сказал Игорь Артамонов.

Кроме того, глава региона отметил, что от представителей бизнеса и общественных организаций ждут больше инициатив и предложений. «Сегодня мы договорились с представителями бизнеса о том, что в течение февраля они подготовят и предоставят нам проекты, которые мы рассмотрим. Готовы оказать поддержку действительно перспективным и потенциально успешным», - подчеркнул Игорь Артамонов.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.