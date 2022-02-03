Из Курской областной библиотеки вывозят книги

Библиотеке придется серьезно потесниться

В Курской областной научной библиотеке имени Николая Асеева, что на улице Ленина в Курске, срочно освобождают помещения и вывозят книги.

Как оказалось, здесь, на площади почти 250 квадратных метров, разместится музей "Юные защитники Отечества". Прежде музей находился в микрорайоне КЗТЗ, на территории детской школы искусств. В свое время он собирался по крупицам и был создан на добровольных началах. Со временем уникальная экспозиция разрослась и курские власти решили "предать музею масштаб". Дело хорошее, только вот место для размещения экспозиции выбрали неоднозначное.

Сотрудники библиотеки и посетители в шоке. В редакцию КП обратился читатель: "В Асеевке происходит бедлам, нельзя молчать - книги свалили в огромные кучи, абонентский отдел освобождают под музей защитников отечества. Говорят, что увезут книги, а потом привезут. По сути некуда их девать, если помещение приходится освободить".

КП попыталась разобраться в ситуации. Мы попросили прокомментировать происходящее администрацию Курской области. И вот такой получили ответ:

- В Курской областной универсальной научной библиотеке им. Н. Н. Асеева действительно освобождается помещение отдела на первом этаже для размещения музея «Юные защитники Родины». Это уникальный музей, единственный в своем роде, отражающий подвиг детей и подростков, которые в годы войны наравне со взрослыми сражались на фронте и трудились в тылу.

Обновленная экспозиция музея, которая создается при участии Российского военно-исторического общества, будет сочетать в себе современные технологии, архивные материалы и музейные предметы, которые максимально смогут передать тот неоценимый вклад, который внесли юные защитники Родины в общую победу над фашизмом. Планируемая площадь музея 244,9 квадратных метров.

Читатели беспокоятся, что книги просто выбросят или сдадут в макулатуру Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Отдел абонемента библиотеки переведен в зал периодических изданий и электронной информации, где организовано обслуживание пользователей. Книги из отдела абонемента отсортированы. Активная часть фонда оставлена в библиотеке, а к вывозу в специально подготовленное помещение ОБУК «Курскоблкиновидеофонд» отправятся дублетные и отраслевые издания, которые также будут доступны читателям библиотеки.

Директор "Асеевки" сейчас находится на больничном и не комментирует происходящее. Заместитель директора библиотеки Евгения Аболмасова сказала КП, что обслуживание читателей "идет в штатном режиме". Она подтвердила, что помещения сейчас освобождают, вывезено много книг, однако на другие вопросы отвечать отказалась.

Ранее комитет по культуре Курской области сообщал, что проект станет основой нового музея, который разместится в областной научной библиотеке имени Асеева. Средства на реализацию проекта будут перечислены из бюджета Российского военно-исторического общества.