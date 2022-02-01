Спикер Воронежской облдумы в первый месяц нового года рассмотрел 19 обращений граждан

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Качество жилищно-коммунальных услуг, благоустройство общественных пространств и социальная поддержка – основные темы, прозвучавшие на январских приемах граждан у председателя Воронежской областной Думы, секретаря регионального отделения «Единой России» Владимира Нетёсова.

В общей сложности спикер регионального парламента рассмотрел в январе 19 обращений заявителей из Воронежа, а также Бутурлиновского, Лискинского, Нижнедевицкого и Новоусманского муниципальных районов.

В ходе приемов жителям региона были оказаны консультации и даны разъяснения по социальной поддержке граждан, в частности, предоставлению льгот школьникам и детям-инвалидам, а также получению субсидий на газификацию жилого помещения.

Также заявители обращались с вопросами, касающимися действия закона о «гаражной амнистии», ремонта дорог, обращения с бездомными животными, работы управляющих компаний по уборке дворов и других тем коммунально-бытового обслуживания. В ходе приемов звучали просьбы об оказании содействия в благоустройстве территорий сельских школ и детских садов, оказании поддержки в связи с трудной жизненной ситуацией.

Решение большинства вопросов удалось найти непосредственно во время приемов граждан. Остальные потребуют проработки совместно с профильными структурами исполнительной власти. Все обращения взяты на контроль.

— В связи с ограничениями, связанными с эпидемиологической обстановкой, парламентарии продолжают работу с обращениями граждан в дистанционном формате. Основным приоритетом остается оперативное решение вопросов, с которыми обращаются жители региона, – подчеркнул Владимир Нетёсов.