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Общество27 января 2022 22:15

Игорь Артамонов и Валерий Фальков обсудили необходимость открытия медфакультета в Липецкой области

Рабочая встреча министра науки и руководителя Липецкой области состоялась в Москве
Источник:kp.ru
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Рабочая встреча министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова и руководителя Липецкой области Игоря Артамонова состоялась в Москве. Обсуждалось состояние сферы высшего образования в регионе и её дальнейшее развитие. Было озвучено предложение по открытию в области медицинского факультета или медвуза. Данная инициатива будет обсуждаться.

Игорь Артамонов акцентировал внимание на недостаточно сильной материально-технической базе вузов региона. В частности, в ЛГТУ необходим ремонт учебных корпусов и общежития. Валерий Фальков отметил важность вопроса и подтвердил готовность выделить средства на проведение необходимых работ.

Кроме того, глава Минобрнауки и руководитель Липецкой области обсудили совместные действия, направленные на повышение качества высшего образования. «Мы поддерживаем современные образовательные тенденции и заинтересованы, в том числе, в организации сетевого взаимодействия с ведущими вузами страны. При этом для нас важно готовить специалистов, которые нужны региону и, поступая в университет, будут уверены в дальнейшем трудоустройстве», – отметил Игорь Артамонов.

Фото предоставлено пресс-службой Липецкой области.

БИЗНЕС-ПРЕСС
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