Игорь Артамонов выделил 150 млн рублей на реконструкцию школьных спортплощадок в Липецке

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Об этом сегодня сообщил глава региона Игорь Артамонов на своей странице в Инстаграме. Всего реконструируют 7 объектов. За основу возьмут школьные площадки, требующие обновления.

Игорь Артамонов подчеркнул, что комплексная реконструкция позволит создать условия для тренировки любителей разных видов спорта. На каждой из семи территорий предполагаются хоккейные коробки, баскетбольные и волейбольные площадки, тренажёры и хорошее освещение. «Все площадки будут открыты для посещения, лишних заборов никто не поставит, – подчеркнул Игорь Артамонов. – На семь объектов выделили 150 миллионов рублей. Планируем, что к первому сентября все они будут сданы».

Где появятся новые спортплощадки и какое там установят оборудование, решат липчане. В течение недели на портале «Открытый Липецк» запустят голосование. На выбор жителей представят школы, где недостаточно развита спортивная инфраструктура или открыты спортивные либо кадетские классы.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.