В Курске арестовали подозреваемого, который держал 18-летнюю девушку в заложницах

Подозреваемых задержали Фото: Из архива КП.

Сотрудники угрозыска УМВД России по Курской области при силовой поддержке спецподразделения Росгвардии задержали подозреваемого в похищении человека.

- В декабре в полицию Курска обратилась женщина с заявлением о том, что похитили ее дочь. По ее словам, это произошло сутки назад, - пояснили в УМВД региона. - Она рассказала, что ночью, когда ее не было дома, знакомые забрались в ее дом на улице Ольховской и стали угрожать ее дочери ножом, требуя возврата долга и процентов.

В СК уточнили, что ЧП произошло ночью 4 декабря. Налетчиков было трое - кредитор и двое его знакомых.

Курянка действительно до этого у одного из налетчиков взяла в долг более миллиона рублей. Женщина тянула с возвратом денег, так как не могла собрать сразу всю сумму. Тогда кредитор сказал, что заберет ее 18-летнюю дочь, пока не получит всю сумму с процентами обратно.

В процессе переговоров, которые женщина вела по телефону с кредитором почти сутки, преступник требовал, чтобы она не обращалась в полицию, иначе грозился, что изувечит заложницу.

Как выяснили сотрудники угрозыска, за сутки он несколько раз перевозил по разным адресам дочь должницы.

- Сначала против воли девушки ее привезли в частный дом по улице Бутко, затем - в дом в Чумаковском тупике в Курске.

Но в конце концов похитителя нашли и задержали. Девушка не пострадала.

Против подозреваемого завели уголовное дело по части 2 статьи 126 УК РФ "Похищение человека", его ведет Следственный комитет.

42-летнего мужчину взяли под стражу.