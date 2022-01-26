В прошедшем году металлургические предприятия Компании увеличили производство высококачественного сортамента Фото: предоставлено пресс-службой

По словам Назима Эфендиева, Генерального директора Управляющей компании, в 2021 году Металлоинвест продолжил укреплять свои позиции в премиальной продукции, ориентированной на низкоуглеродное производство стали:

- Выросло производство высококачественного концентрата и окатышей. При этом Михайловский ГОК не только произвел рекордный за свою историю объем окатышей – 15,4 млн тонн, но и в результате реализации инвестиционной программы впервые поставил партнерам свыше 200 тыс. тонн окатышей, предназначенных для процесса металлизации (DR-grade).

После плановых капитальных ремонтов двух установок ГБЖ на Лебединском ГОКе, которые прошли в 2021 году, мы рассчитываем в этом году увеличить общий объем производства металлизованной продукции (ГБЖ/ПВЖ) ЛГОКом и ОЭМК до 8 млн тонн.

В 2021 году заложена основа для укрепления долгосрочного лидерства Компании в поставках ГБЖ – ключевого продукта для перехода к «зеленой» металлургии. Подписаны соглашения о строительстве комплекса ГБЖ-4 на ЛГОКе и завода «Михайловский ГБЖ», контролируемого нашим акционером USM

– мощностью более 2 млн тонн каждый.

В прошедшем году металлургические предприятия Компании увеличили производство высококачественного сортамента, который занял более 40% в общем объеме реализации стальной продукции в 2021 году.

Железорудная продукция

Производство

Объем производства железной руды за 2021 год вырос на 0,8% г/г2 и составил 40,8 млн тонн. В 4К 2021 по сравнению с четвертым кварталом 2020 года производство осталось без изменений и составило 10,1 млн тонн. Годовая динамика в основном связана с сокращением времени, затраченного на проведение ремонтов и увеличением средней производительности оборудования

За 12М 2021 выпуск окатышей увеличился на 3,4% г/г и составил 28,5 млн тонн. Рост обусловлен снижением времени простоя оборудования в связи с проведением в 3К 2020 капитального ремонта и реконструкции ОМ3-3 на МГОК. Квартальный объем производства вырос на 4,6% к уровню 4К 2020 и составил 7,1 млн тонн, рост также связан со снижением времени ремонтов (в 4К 2020 осуществлялся ремонт ОМ-2,4 на ЛГОК)

За 2021 год Компания произвела 7,7 млн тонн ГБЖ/ПВЖ, что на 0,6% ниже показателя 2020 года. Незначительное снижение связано с проведением капитального ремонта ЦГБЖ4-1 во втором квартале 2021 и ЦГБЖ-2 в четвертом квартале 2021 года. При этом в четвертом квартале 2021 года объем производства составил 2,1 млн тонн, что на 1,3% выше уровня четвертого квартала 2020 года за счет сокращения времени ремонтов и увеличения производительности установок металлизации

Реализация

По итогам 2021 года объем поставок железорудной продукции (железная руда, окатыши, ГБЖ/ПВЖ) внешним потребителям составил 27,7 млн тонн, что на 3,3% ниже показателя 2020 года

Продукция с высокой добавленной стоимостью (окатыши и ГБЖ/ПВЖ) превалирует в общем объеме поставок железорудной продукции и составляет 72% за по итогам 2021 года

Доля реализации железорудной продукции на внутренний рынок за 2021 год незначительно выросла и составила 51% от общего объема

В связи с восстановлением спроса на традиционных близлежащих рынках сбыта, за 2021 год поставки в Европу выросли на 32% г/г и составили 37% от общего объема. Таким образом, значительно сократился объем экспортных поставок в Азию (-70% по отношению к 2020 году)

Металлургическая продукция

Производство

В 2021 году Металлоинвест произвел 2,4 млн тонн чугуна, что на 4,4% выше аналогичного показателя 2020 года. Объем производства в 4К 2021 вырос на 119 тыс. тонн по сравнению с четвертым кварталом 2020 года и составил 0,6 млн тонн. Рост объема производства обусловлен вводом в эксплуатацию ДП5-2 и ДП-3 после модернизации

Объем выплавки стали в 2021 году сократился на 1,3% г/г и составил 4,9 млн тонн. Снижение связано с проведением ремонта ДСП6-4 в третьем квартале 2021 года на ОЭМК.

Реализация

Реализация чугуна внешним потребителям в четвертом квартале и в целом по итогам 2021 года выросла в основном на фоне роста производства и составила 0,4 и 1,4 млн тонн соответственно

Доля реализации стальной продукции HVA7 по итогам прошедшего года увеличилась до 41% (36% в 2020 году), в основном за счет роста реализации SBQ8 и HVA SEMIS в среднем на 15% г/г