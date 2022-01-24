Кадровый центр «Работа России» открылся в Липецкой области

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Глава региона Игорь Артамонов посетил новый кадровый центр в Ельце, который открылся после ремонта. Помещения центра занятости отремонтировали с применением одного фирменного стиля «Работа России», обновлена техническая база, все сотрудники прошли обучение по карьерному и кадровому консультированию.

В одном месте люди могут получить полный комплекс услуг - подать заявление на интересующую услугу, пройти тестирование на профессиональные предпочтения, получить предложение пройти профобучение или тренинг по саморазвитию, стать участником открытого отбора сотрудников, во время которого с соискателями беседуют непосредственно представители работодателей. Для таких встреч оборудован конференц-зал.

Во время посещения центра Игорь Артамонов увидел, как проходит отбор специалистов на должность операторов производственной линии АО «Лимак». Работодатель проводит собеседование сразу с несколькими кандидатами, узнаёт об их предпочтениях.

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«У нас достаточное количество высокооплачиваемой работы, которая может не нравиться людям, потому что сложные условия труда или предприятия находятся далеко. Благодаря таким центрам люди могут пообщаться с работодателем, узнать подробнее о возможности доставки сотрудников, условиях и зарплате. Также здесь нужно рассказывать про поддержку от государства, социальные контракты. Вместе мы сможем сделать жизнь наших жителей лучше».

В кадровом центре люди могут разместить резюме и ознакомиться с вакансиями самостоятельно. Для них оборудовано место, оснащенное доступом к Общероссийскому порталу «Работа в России», hh.ru, порталу Госуслуг. Консультанты готовы помочь с регистрацией на ресурсах, составить резюме с акцентом на профессиональные преимущества соискателей.

Кадровые консультанты используют индивидуальный подход к каждому посетителю с учетом жизненных и бизнес-обстоятельств. При решении вопросов клиентов консультанты применяют самые современные подходы, которые они осваивают в процессе повышения квалификации. Как рассказала заместитель главы администрации Липецкой области, на сегодняшний день в регионе около 15 тысяч вакансий. специалисты кадрового центра готовы предложить новую работу исходя из запросов работодателей.

Фото предоставлены пресс-службой администрации Липецкой области.