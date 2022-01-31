Новые ограничения по коронавирусу в Курске: закрывают спортбары, детские игровые центры и боулинг

Рассматривается вопрос о сокращении объемов оказания плановой медицинской помощи в поликлиниках Фото: Светлана ВОЛКОВА

Решением оперштаба по предупреждению распространения коронавируса с 31 января приостанавливают работу предприятия общественного питания в период с 00:00 до 06:00, а также детские игровые комнаты, детские развлекательные центры, аттракционы в закрытых помещениях, спортбары, боулинг.

Приостанавливают работу также танцевальные площадки, дискотеки и караоке. Ограничения коснутся проведения тематических вечеринок, концертов, конкурсов, викторин и иных подобных мероприятий на предприятиях общественного питания. Фуд-корты в торговых центрах могут работать только навынос. По-прежнему остаются закрытыми ночные клубы и другие аналогичные объекты.

Реализация дополнительных общеобразовательных программ будет осуществляться дистанционно. На такой же формат переведут занятия в детских школах искусств, хоровых студиях и школах народных промыслов.

С 28 января приостанавливаются тренировки для детей в возрасте до 18 лет, за исключением лиц, проходящих спортивную подготовку. Также для детей приостанавливается проведение физкультурных и спортивных мероприятий, которые не включены в календарный план официальных мероприятий Курской области. Вузам и ссузам рекомендовано организовать дистанционное обучение с 7 февраля.

На месяц приостанавливаются диспансеризация и профилактические медицинские осмотры, за исключением осмотров при трудоустройстве, а также на производствах с вредными условиями работы. Рассматривается вопрос о сокращении объемов оказания плановой медицинской помощи в амбулаторно-поликлинических условиях. Эти меры должны помочь снизить нагрузку на первичное звено здравоохранения.

Как сообщала ранее КП, число больных с коронавирусом в Курской области увеличивается - за минувшие сутки ковид подтвердился у 503 курян. Решения о необходимости введения новых ограничительных мер будут приняты 4 февраля.