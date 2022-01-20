Руководитель региона Игорь Артамонов встретился с замминистра МЧС РФ Ильёй Денисовым

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Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов сегодня провёл встречу с заместителем министра МЧС России Ильёй Денисовым, который находится с рабочей поездкой в нашем регионе. Обсуждались итоги проделанной в регионе работы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, а также приоритетные направления и задачи, поставленные на 2022 год.

«Наши службы работают достаточно эффективно, оперативно реагируют на происшествия и проводят профилактическую работу. Совместными усилиями мы делаем всё возможное для защиты населения от возникающих угроз», – сказал Игорь Артамонов.

Перед встречей с главой региона замминистра МЧС РФ посетил отдельный пожарно-спасательный пост № 25 Управления государственной противопожарной спасательной службы Липецкой области, где принял участие в церемонии посвящения в ряды юных спасателей, выдав ребятам значки и дипломы, а также открыл хоккейный турнир среди детских команд «Юный спасатель» и «Юный пожарный».

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Непосредственно в управлении ГПСС состоялось открытие первого внутриобластного учебно-методического сбора с командирами добровольных пожарных формирований Липецкой области, приуроченного к десятилетию создания добровольной пожарной охраны региона, а также награждение лучших добровольцев. Кроме того Илья Денисов посетил недавно открытую федеральную пожарно-спасательную часть № 5. Заместителю министра презентовали новое подразделение, созданное в целях качественного прикрытия левобережной части города. В главном управлении МЧС России по Липецкой области Илья Денисов встретился с личным составом регионального спасательного ведомства и наградил отличившихся сотрудников за высокие показатели работы.

«Система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в Липецкой области работает стабильно и эффективно. Областные и муниципальные подразделения справляются с поставленными задачами», – отметил Илья Денисов.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.