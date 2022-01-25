Как в Курске отметят День студента?

27 января на "Веранде" будут читать прозу и стихи Фото: Светлана ВОЛКОВА

Спортивно-развлекательный турнир «Студенческий переполох» пройдет 27 января по трем направлениям: «Спорт», «Творчество» и «Интеллектуальные игры».

Направление «Спорт»:

соревнования по шахматам, 11.00, «Шахматный клуб» (ул. Гайдара, 14);

соревнования по настольному теннису, девушки - 11.00, юноши — 13.00, клуб настольного тенниса Федерации настольного тенниса Курской области (ул. 50 лет Октября, 100А);

соревнования по боулингу, 12.00, боулинг-клуб в МегаГРИНН (ул. Карла Маркса, д. 68).

Направление «Творчество»:

авторская проза/стихотворение, 12.00, «Веранда» (ул. Ленина, 15, 3 этаж);

фотоконкурс, 12.00, «Веранда» (ул. Ленина, 15, 3 этаж).

Направление «Интеллектуальные игры»:

«Что? Где? Когда?», 14.00, «Городской молодежный центр «Гелиос» (ул. 50 лет Октября, 102);

«Атомный квиз», 11.00, информационный центр по атомной энергии Курска, «Городской молодежный центр «Гелиос» (ул. 50 лет Октября, 102).

Все соревнования проходят одновременно в разных локациях города. Соревнуясь, студенты представляют свои образовательные организации. По результатам определяется лучшие команды по направлениям и абсолютный победитель турнира.

Заявки принимаются по электронной почте: oml-gelios@yandex.ru или по адресу: Курск, ул.50 лет Октября, 102 (МБУ ГМЦ «Гелиос»), тел. 8(4712)51-55-22.