В 2021 году в Железногорске 20 проектов удостоились грантов конкурса «ВМЕСТЕ! С моим городом»

Реализованные проекты охватывают различные сферы жизни железногорцев Фото: предоставлено пресс-службой

Итоги реализации проектов-победителей VI грантового конкурса Металлоинвеста «ВМЕСТЕ! С моим городом» за 2021 год подвели в городе горняков Железногорске.

Всего на конкурс в минувшем году поступило 48 заявок. Свои предложения представили жители Железногорска, общественные организация и НКО.

20 инициатив удостоились грантов в размере от 50 до 500 тысяч рублей.

Цель грантового конкурса «ВМЕСТЕ! С моим городом» - поддержка значимых проектов и инициатив местных сообществ в решении актуальных социальных проблем и создание условий для повышения активности железногорцев.

Автор нескольких проектов, активист Владимир Тюфекчиев рассказал, что более половины участников конкурса впервые попробовали свои силы:

- Это говорит о том, что железногорцам интересно социальное проектирование. Они активно изучают и осваивают его и приносят пользу городу.

Среди проектов-победителей в 2021 году были реализованы: «Творческая студия «НеограниД» (Железногорская общественная организация инвалидов, детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья «Равенство»), «Программа «Изучение эффективности деятельности некоммерческого сектора города Железногорска» (Центр региональных исследований и поддержки социальных инициатив Курской области), «ДАВАй общаться!» (Седых Оксана Николаевна), «Родничок, журчи, журчи, помнить прошлое учи!» (МДОУ ЦРР «Зорька» ДС №16), «#Mediaшкола 2.0. Стажировки» (Фонд поддержки образовательной деятельности «Содействие» МОУ Гимназия №10), «Мультипликационная студия «Фантазия» (МКОУ Студенокская СОШ), «С места — в карьер» (МУК «ЖКМ»), «Здоровое поколение» (Курское региональное благотворительное общественное движение пропаганды здорового образа жизни и добровольческой деятельности «Дружина»), «Звезды бокса — большие и малые» (Федерация бокса города Железногорска Курской области), «Программа по сокращению численности бездомных животных «Рука помощи» (Железногорская местная общественная зоозащитная организация «Сердцем к сердцу»), «Подарите жизнь!» (АНО «Город сад»), «Вместе против буллинга» (Железногорская городская благотворительная общественная организация «Дети — цветы жизни»), «Активное долголетие» (Клуб любителей бега «Оптимист»), «Траектории развития цифровых навыков» (Городской методический центр), «Код женского здоровья» (Якименко Екатерина Анатольевна), «Маршрут построен!» (Криволапова Елена Алексеевна), «Школа лидеров «Точка роста» (МКУДО «Центр детского творчества»), «Патриоты Родины» (Железногорский городской молодежный военно-спортивный клуб «БУ-ДО»), «ЯслиБум» (МДОУ ДС №18), «Школа УПРАВДОМ» (АНО «ГЦЭК «Просвещение»).

Реализованные проекты были направлены на развитие профориентации школьников, организацию качественного досуга для семей с детьми, обучению дошкольников навыкам безопасного поведения на дорогах, вовлечению пожилых людей в активные занятия спортом, получению необходимой медицинской помощи людям с ОВЗ, их социализации и освоению ими новых профессий.

В программе приняли участие почти 6000 жителей города горняков. А всего конкурс «ВМЕСТЕ! С моим городом» в 2021 году охватил более 40 тысяч человек из Железногорска, Губкина, Старого Оскола и Новотроицка. Общий фонд конкурса - 12 млн рублей, еще более 7,2 млн рублей удалось привлечь на софинасирование проектов со стороны партнеров.