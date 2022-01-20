Курский губернатор Роман Старовойт отмечает свой юбилей

Роман Старовойт руководит регионом уже почти два с половиной года Фото: предоставлено пресс-службой

20 января губернатору Курской области Роману Старовойту исполнилось 50 лет.

Роман Владимирович - коренной курянин. Он родился в Курске 20 января 1972 года. Его отец Владимир Александрович в начале 70-х работал на только что введенной тогда в эксплуатацию Курской атомной станции. А в 1974 году его перевели на Ленинградскую АЭС, и семья переехала в город Сосновый Бор. Здесь, в Ленинградской области, прошло прошло детство Романа Владимировича.

Старовойт занимает должность главы Курской области с 16 сентября 2019 года.

"Комсомольская правда"-Черноземье" поздравляет юбиляра и желает крепкого здоровья и успешного решения проблем региона.