Новогодняя ночь 2021-2022 в Курске: как и где лучше провести

Главные гулянья развернутся на Театральной площади Фото: Светлана ВОЛКОВА

"Комсомолка" уже рассказывала о главных новогодних мероприятиях, которые ждут курян.

Сегодня напомним о том, где и как в городе можно провести весело новогоднюю ночь.

Главной точкой новогодних массовых гуляний по традиции станет Театральная площадь. Здесь с 23.00 31 декабря развернется развлекательная программа под названием «Новый год в Курске». Она будет идти четыре часа и завершится уже в Новом 2022 году - в три часа ночи 1 января. Здесь в новогоднюю ночь пройдет праздничный концерт и шоу, а в час ночи 1 января прогремит фейерверк.

Как уже сообщала КП, на Театральной площади Курска открылась приемная Деда Мороза. Пообщаться со сказочным волшебником можно в любой день до 13 января с 12:00 до 19:00. А 31 января Дед Мороз будет принимать и с 23:00 до 03:00. Ребята смогут загадать желание и получить в подарок сладости.

До десяти вечера 31 декабря на Театральной площади работает Губернский каток. В этом его сделали бесплатным, если у вас свои коньки. Прокат коньков – 300 рублей, защитная экипировка – 150 рублей, помощники юного фигуриста – 300 рублей. Также повеселиться в новогоднюю ночь можно будет и в в микрорайонах города. В округах праздник стартует 1 января 2022 года в час ночи и продлится два часа.

Погулять можно будет по следующим адресам: Площадь Рокоссовского,

17-й Степной переулок,

МБУК ЦД «Родина» (ул. Менделеева, 31),

парк КЗТЗ,

МБУК ДСЦД «Сказка» (пр-т Дружбы, 18),

МБУ ГМЦ «Гелиос» (ул. 50 лет Октября, 102),

ул. Союная, 26. Праздничные новогодние программы пройдут во всех районах города. Курян здесь ждут выступления артистов, розыгрыши, концертная программа.