Шеф-редактор «Союзмультфильма» Сергей Капков: «Анимация не имеет национальности»

Российской мультипликации нужны молодые таланты, считает Капков. Фото Курского областного киновидеофонда

В июне в Курске и Курской области под эгидой Курского киновидеофонда прошел VI Фестиваль российской анимации имени Бориса Дежкина. В нем приняли участие многие известные и талантливые мультипликаторы.

Наш разговор с киноведом, историком анимации, сценаристом и режиссером, шеф-редактором киностудии «Союзмультфильм» Сергеем Капковым.

«Дистрибьюторы поняли, что в России что-то производится».

- Ваше мнение о положении российской мультипликации, есть ли прогресс? И какая студия наибольший вклад вносит?

- Прогресс есть. Выросло число индустриальных студий, которые делают сериалы, нацеленные на полные метры. А раньше в России анимационной индустрии не было. Когда Дисней делал свои фильмы с постоянными персонажами, снимал полнометражные фильмы, у нас про это даже никто не думал. Индустрия появилась в России где-то лет десять назад. Сейчас много сериалов, они достаточно востребованы внутри, и даже на мировом рынке ими интересуются. И, к счастью, продолжают снимать авторские мультфильмы, то, что продюсерам не особо нужно и интересно, но все-таки есть несколько студий, где к этому интерес остается. Создана академия авторской анимации имени Хитрука. Если говорить о лидерах-студиях, то тут могу назвать группу компаний «Рики». У них очень много сериалов выходит.

Если сравнивать с мировой анимацией, то нам до нее еще очень далеко и в технологическом, и в профессиональном, творческом плане. Нам очень сложно конкурировать с лучшими образцами мировой анимации полнометражной, потому что у нас недостаточно финансирования, отсутствует институт меценатства и очень мало профессионалов высокого уровня, которые могли бы делать такое кино.

- За границей российские мультики как воспринимают?

- Анимация не имеет национальности. Детям, да и родителям вообще все равно, в какой стране произведен тот или иной сериал. Им интересно – они смотрят. В этом плане самое главное -заинтересовать продюсерские компании. Дистрибьюторы поняли, что в России что-то производится, заинтересовались. Это как челноки, которые ходят по разным местам, скупают и продают в других местах.

- Вы - шеф-редактор «Союзмультфильма». Какие сейчас значимые проекты производит компания, какие планы?

- Студия в настоящий момент настолько огромная и разделенная! Есть производство коммерческой продукции, то есть сериалов и полных метров. А я работаю в отделе, который производит авторские короткометражки. Мы совершенно не в курсе работы друг друга, потому что это коммерческая тайна. Что касается короткометражек, то это продукт, который целиком и полностью зависит от конкретного режиссера. Пришел человек, и говорит: «Я хочу снять вот такой мультфильм». Показывает нам свой замысел, мы его изучаем, и выносим вердикт. Подаем его заявку в Минкульт. Здесь планы строить сложно.

«Самая большая потеря советской мультипликационной школы — это актерская анимация»

- Много ли талантливых аниматоров, сценаристов приходят к вам?

- Сценаристов у нас нет вообще. Их приходится выращивать. Если приходят более-менее адекватные молодые авторы, то очень долго они проходят обучение на месте. Их сначала сильно правят редакторы, продюсеры, потом их соединяют парами, тройками, четверками, чтобы вместе они творили. И потом из них может уже вырастать самостоятельный автор. Это потому, что не учат нигде сценарному анимационному мастерству. И если появляется хороший автор, его начинают сманивать другие студии. В этом плане они люди свободные и могут работать одновременно с разными студиями и проектами. Художников выпускают много, но в анимации самое главное – это создать персонаж. Самые нужные и редкие люди – это художники, которые могут нарисовать хороший запоминающийся персонаж. Таких художников по пальцам сосчитать.

Кадры в анимации – это большая проблема. У нас на 30 лет было остановлено все анимационное производство. А сейчас, когда индустрия выросла, людей брать негде. Самые лучше работают на лучших студиях, делают успешные проекты, те, кто не самый лучший – тоже востребованы, и даже плохие – тоже востребованы.

- Чему можно было бы нам поучиться у советских и заграничных мультипликаторов?

- Самая большая потеря советской анимационной школы – то, что было взято у Диснея, - это актерская анимация. Когда персонажи в кадре работают как актеры, когда можно было по их пластике, мимике все понять без диалогов, и это было очень артистично. Вот это у нас потеряно. У нас простая лимитированная анимация, не всегда убедительная. Да, персонаж может хорошо пробежать в кадре, но это ремесло. А вот чтобы он был живым, он должен в какой-то момент почесать себе нос или, побежав, споткнуться, перекувыркнуться, побежать дальше. Еще удивление, хитрую ухмылку можно изобразить. Тогда видно, что персонаж не просто рисунок, а живой герой.

Второе не менее важное – драматургия утеряна, когда внятно можно рассказать историю, чтобы она была логична , не потерялись какие-то детали, заявленные в начале фильма. Драматургия и актерское анимационное кино ушли. В мире это есть, в лучших фильмах «Пиксара», «Диснея». У нас с этим еще сложно.

- Считается, что именно рисованная анимация живее компьютерной. Рисуют ли еще на кальке?

- На кальке сейчас уже, к сожалению, никто не рисует. Это великолепное мастерство почти исчезло. Оно очень дорогое в производстве. Как пример, есть обувь - резиновые сапоги, их выпустили в промышленных масштабах и вот все ходят по грязи, очень удобно . А есть прекрасные сплетенные вручную лапти. Их в промышленных масштабах не выпустишь, их можно повесить на стену и любоваться. Они, что называется, помнят руки. Это настоящее искусство. Это то, чем отличается компьютерная анимация от классической рисованной на кальке.

В тех мультфильмах видны неровности линий. Компьютер все сглаживает, он убирает все шероховатости, неточности. Зато быстро в производстве. Это как с едой. Если ты гурман, то идешь в ресторан высокой кухни или просишь бабушку, чтобы она в печи сделала вкусные щи. А если тебе нужно по-быстрому поесть, то идешь в фастфуд.

Но на студии у нас есть мастера, которые продолжают кукольную анимацию. Есть Игорь Ковалев, который работает на «Союзмультфильме», он как раз собирается делать фильм на кальке.

«Для масс началось возрождение анимации со «Смешариков»

- Вы упомянули «Pixar». Какое их произведение самое гениальное, на ваш взгляд?

- Тут можно только о вкусах говорить. Если брать короткометражки, то у меня до сих пор вызывает колоссальный восторг «Игра Джерри». Я еще люблю «О птичках», следующую их короткометражку. А из полных метров я большой поклонник «Зверополиса», потому что это какая-то невероятная красота изображения, подход к созданию таких разных характеров.

- А какое впечатление на вас произвел «Валли»?

- Он меня поразил тем, что полнометражный фильм можно рассказать почти без слов. Это, конечно, абсолютно новаторский момент. Как так, когда в кадре один, а в какой-то момент всего лишь два персонажа, и они не общаются диалогами, что можно держать зрителя в напряжении от начала до конца, сопереживать, воспринимать их в какой-то момент как своих близких людей, чувствовать и следить за интригой до самого конца? Это, безусловно, этапный фильм в истории мировой анимации.

- Сейчас возросло внимание к процессу создания мультфильмов. Вы участвовали в проекте «Фабрика чудес», который нацелен на эту тему. Создан он был раньше, чем возник сам интерес. Кто придумал этот проект?

- Меня пригласили на этот проект. Так как очень мало мультфильмов производилось на студии, была идея сделать документальный проект и рассказать о профессиях, погрузить в процесс. Когда с этой идеей обратились в Министерство, его почему-то передали студии ЦНФ. А там просто решили найти исполнителей. В качестве режиссера пригласили замечательного документалиста Алексея Вахрушева и меня. Мы выбирали спикеров, профессии, о которых рассказывать.

Сейчас очень много интереса к мультипликации со стороны СМИ, интернет-сообщества. Сразу несколько документалистов кинулись снимать историю анимации.

Это также, как когда я начинал писать об игровых актерах и о создании игровых фильмов, никому это не было интересно, никакие издания не хотели брать мои публикации. А потом началось мощное поветрие: как появился тот фильм, этот, какова судьба того или иного актера.

- Можно ли назвать мультфильм в истории современной России, который возродил желание снова создавать и делать что-то свое, уникальное?

- Есть массы - зрители, а есть маленькая группа создателей, которые собирались раньше под Тарусой, а сейчас – в Суздали и смотрят то, что выходит за год, и вдохновляются работой друг друга. Для масс у нас началось возрождение, наверное, со «Смешариков», потому что это был первый коммерческий сериал. С него началась индустрия, он привлек интерес телевидения, показал первый успех, продюсеры заинтересовались. Но профессионалы на этот сериал вообще внимания не обращали. Их вдохновляют авторские фильмы. И тут несколько важных примеров. Та же «Корова» Александра Петрова, «Рождество» Михаила Алдашина, «На краю земли» Константина Бронзита.

Здесь вдохновляла анимация, которую не видел широкий зритель вообще.

«Самое большое влияние на нашу анимацию оказал Федор Хитрук»

- Для вас какой мультипликатор самый значимый, и есть ли у вас самый любимый мультфильм?

- Мультфильмов любимых много. Я не люблю смотреть одно и то же постоянно. И если в определенный момент мне нравился «Винни Пух», то я его насмотрелся вдоволь.

Или «Жил-был пес», я его начинаю смотреть и понимаю, что это абсолютно гениальный шедевр во всех отношениях, но я его не буду смотреть просто так, если мне скучно или грустно. Или есть такой мультфильм «Отец и дочь», я его начинаю смотреть, и у меня льются слезы. Я его специально не буду пересматривать, потому что он на меня так действует.

А если говорить о режиссерах, то я думаю, что самое большое влияние на нашу анимацию оказал Федор Хитрук и со своим многообразием, и по тому, сколько он воспитал режиссеров разных поколений, и по числу очень удачных фильмов.