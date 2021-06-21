В Курске пройдет акция "Свеча памяти"

В 10.00 на Мемориале пройдет церемония возложения венков и цветов Фото: Светлана ВОЛКОВА

22 июня - День памяти и скорби. Десятки миллионов наших соотечественников погибли на полях сражений с гитлеровскими захватчиками, в оккупации, умерли от ран, голода, лишений. Память о жертвах войны продолжавшейся четыре долгих года, передается из поколения в поколение.

Свидетельство тому - мемориальная акция «Свеча памяти», в которой ежегодно участвуют миллионы людей, которые не приемлют военное разрешение любых конфликтов.

В Курске митинг-реквием «Свеча памяти» начнется 22 июня в 4.00 на Мемориале павших в годы Великой Отечественной войны.

В 10.00 на Мемориале пройдет церемония возложения венков и цветов.

В городских центрах досуга пройдут благотворительные киносеансы. В ЦД "Мир" в 8.30, «Юность» в 9.00, «Ассоль» в 10.00, «Родина» в 11.00, "Спутник" в 12.00.

На площадке возле центра досуга «Ассоль» в 10.00 начнется тематическая программа «Звучит набатом 41-й год», в 15.00 –проект «Документальное кино» «Люди 1941 года».

В 11.30 в ГЦ «Лира» пройдут тематические программа «Этот день нам не забыть», в 10.30 - в центре досуга «Мир» - программа «Никто не забыт, ничто не забыто».

12.10 начнется программа «Чтобы помнили» в центре «Юность»

С 10.00 в Выставочном центре «Курск – Город воинской славы» пройдут экскурсии по экспозиции.

В 12.15 куряне присоединятся к общероссийской минуте молчания.

Благотворительные кинопоказы на площади перед центрами «Родина» в 21.00 и «Сказка» в 20.00

В 20.00 в парке Патриот состоится кинопоказ военной драмы "Зоя"