Под Курском поисковики нашли обломки самолета

На курской земле продолжают находить свидетельства Второй мировой Фото: Светлана ВОЛКОВА

Поисковикам отряда «Курган» удалось поднять обломки самолета времен Великой Отечественной войны на одном из полей в селе Казанка Золотухинского района. По рассказам местных жителей, летом 1942 года горящий самолет упал на дно лога. Два члена экипажа сгорели в бомбардировщике. Оба члена экипажа были захоронены, а после войны останки летчиков перезахоронили в братскую могилу в селе Ануфриевка, рассказали в администрации региона.

Третий летчик выпрыгнул с парашютом и пришел в село. Местная жительница Надежда Потаскаева его переодела. Оставив ей документы, летчик ушел, обещал вернуться, но больше никогда не появлялся в селе. Документы после войны передали в райцентр, осталась только женская фотография с надписью на обороте: «На память». Это фото хранится в музее Курской битвы поискового отряда «Курган».

Члены отряда несколько раз приезжали на предполагаемое место крушения и прочесывали с металлоискателями весь лог. После установления места начались раскопки. Их результат всех удивил. Были подняты мелкие обломки, винт и редуктор самолета, но не предполагаемого ПЕ-2, а двухмоторного дальнего бомбардировщика ИЛ-4, экипаж которого состоит из четырех человек. Куда делся четвертый член экипажа, катапультировался, или же его и не было вовсе, остается загадкой.

Редуктор разберут, чтобы узнать номер мотора, по которому можно будет установить, что это за самолет, и, возможно, узнать судьбу членов экипажа. Раскопки пока приостановлены, так как на поле выращивают подсолнечник. Осенью, после сбора урожая, поисковики вернутся к работе, сообщили в администрации региона.