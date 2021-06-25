Что грозит желающим купить сертификат о прививке от коронавируса в Курске

За покупку и продажу сертификатов о вакцинации будут заводить уголовные дела Фото: Из архива КП.

В России появились желающие купить сертификат о вакцинации против ковид. "КП" рассказывает, почему прививка от коронавируса лучше, чем "липовый" сертификат о вакцинации против ковид.

Сейчас в Курской области доступна вакцинация против коронавируса. Сделать прививку можно в поликлинике по месту жительства или даже... в торговом центре. А затем уже получить сертификат о проведенной вакцинации.

- В Курской области пока нет зарегистрированных случаев продажи или покупки сертификатов о вакцинации против ковид, - рассказали "КП" в УМВД региона. - Однако, если подобные факты будут выявлены, наказание в соответствии с законом ждет и продавца, и покупателя.

Так, статья 327 УК РФ "Подделка, изготовление или оборот поддельных документов" предусматривает наказание вплоть до двух лет колонии.

Та же статья регламентирует и наказание за использование подделки. Поэтому в УМВД предупреждают - покупать или продавать сертификаты о вакцинации против ковид нельзя. Это грозит уголовной ответственностью.