В Курске на "Джазовой провинции" играли Гершвина

24 июня состоялся "Гершвин-Гала" Фото: Светлана ВОЛКОВА

Юбилейный фестиваль «Джазовая провинция-XXV» проходит с 18 по 30 июня в рамках Года Германии в России 2020/2021

Звучали также песенные произведения американского композитора Фото: Светлана ВОЛКОВА

Организаторы планируют показать различные аспекты жизни в Германии, особенности российско-германских отношений.

- Ключевую роль здесь играют диалог и взаимодействие между людьми, потому что именно они наполняют смыслом эти двусторонние отношения, - считают организаторы фестиваля.

23 и 24 июня в Курске в концертном зале «Свиридовский» прошли концерты, в которых приняли участие те, кто на протяжении многих лет создавал лицо фестиваля. Благодаря этим музыкантам фестиваль входит в Топ-5 лучших фестивалей России.

24 июня в Курске состоялся "Гершвин-Гала". Концерт состоял в основном из произведений американского пианиста и композитора еврейского происхождения Джорджа Гершвина. На сцене звучал симфо-джаз. В программе приняли участие:

Михаил Иванов (фортепиано)

Андрей Иванов (контрабас)

Александр Зингер (барабаны)

Евгений Гурьев (труба)

Николай Винцкевич (саксофоны)

Виталий Головнев (труба)

Полина Орбах (вокал)

Мари Карне (вокал)

Дирижер Фредди Кадена

Симфонический оркестр Курской государственной филармонии

Винцкевич & New Art

Фестиваль проходит ежегодно Фото: Светлана ВОЛКОВА

Фестиваль "Джазовая провинция" в этом году отмечает свой юбилей - 25 лет. Концерты охватят несколько городов России от столицы до Курска, Брянска и Воронежа.