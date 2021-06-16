«Моя миссия - познакомить людей с экологичным образом жизни»

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- Мое дело родилось ровно два года назад благодаря доченьке. Она мой вдохновитель и двигатель, - рассказывает автор проекта Juli_jute (Джули Джут) курянка Юлиана Соломонова.

Сначала было творчество

Оказавшись в отпуске по уходу за ребенком, Юлиана решила… открыть свое дело. До этого довольно долго она занималась продажами в различных компаниях, но творчество всегда на самом деле ее привлекало гораздо больше. А проект под названием Juli_Jute позволил сделать хобби бизнесом и воплотить творческие задумки в уникальных изделиях из джута - от салфеток и сумок до корзин и люлек для младенцев.

- Творчеством я занимаюсь давно: вяжу, шью, рисую, пишу стихи, фотографирую. Но все увлечения я отодвинула на второй план, предпочитая делать карьеру в крупной торговой компании, уверенно шагая по карьерной лестнице. Свое настоящее счастье я нашла, встретив любовь. Создание семьи и рождение дочки поменяло мои приоритеты. Забота о любимых, о их здоровье и будущем не давали мне спокойно сидеть на месте. Я постоянно думала о своем деле, призвании и пользе. Кто я? Просто мама и домохозяйка? Или я могу большее? Но случилось чудо - я влюбилась в джут. Джут - это растение, закаленное жарким и влажным тропическим климатом. Джутовое волокно стопроцентно экологично. Джут очень прочен и долговечен, гигроскопичен и не боится влаги, хороший аналог льну, лозе, дереву. И даже бумагу можно делать из джута, сохраняя деревья! - увлеченно рассказывает Юлиана.

А все начиналось с первой корзины из джута, с первого ценителя этой корзины. Дальше Юлиана буквально заразила своей любовью к джуту друзей и близких.

Собственное дело как философия

- Прислушавшись к себе, я нашла свой путь через любовь к семье, дому и планете в целом, - говорит основательница бренда. Ведь для нее собственное дело - это целая философия.

Сегодня Juli_Jute предлагает широкий ассортимент: ковры, корзины, сумки, авоськи, лежанки для животных, аксессуары для бани. Но самое главное - все изделия марки Juli_Jut уникальны. Они эстетично вписываются в интерьер, а также настолько долговечны, что их можно передавать по наследству. А еще они не загрязняют природу, что очень важно для современного мира.

- Моя миссия - познакомить людей с экологичным образом жизни и разумным потреблением, - считает Юлиана Соломонова.

Свою философию она воплощает в авторских изделиях. Толчком же к необычному бизнес-проекту послужила интересная история.

- Пришла в гости к подруге и увидела у нее корзину из джута. Куплена она была через интернет, у заграничной компании. «Красиво, но дорого. А что тут сложного, такое и самому можно создать», - подумала я. Так зародилась идея, с воплощением которой тянуть не стала, - вспоминает мастерица.

Грант для «Мамы-предпринимателя»

И в самом деле, сегодня изделия бренда Juli_Jute по качеству нисколько не уступают импортным аналогичным товарам, а цена на них гораздо ниже.

Купить корзинки, варежки, люльки, сумки, картины, коврики, изготовленные Юлианой, можно через интернет и на специализированных ярмарках. В планах у девушки - участие в Курской Коренной ярмарке, которая пройдет в начале июля в местечке Свобода под Курском. Здесь Juli_Jute представит свои лучшие образцы по умеренным ценам.

Весьма кстати оказалась для начинающей свое дело бизнесвумен и финансовая поддержка. Ее Юлиана Соломонова получила в виде гранта на сто тысяч рублей, победив в проекте «Мама-предприниматель», который проходил в апреле этого года на площадке центра «Мой бизнес». В результате решила оформить самозанятость.

«Быть самозанятой - это свобода плюс ответственность»

- Быть самозанятой для меня очень важно. Безусловный плюс - ты не только реализуешь свое собственное любимое дело, но еще и самостоятельно планируешь свое время, - считает основательница бренда Juli_Jute. - Это свобода и в то же время ответственность.

Юлиана Соломонова охотно делится своим опытом со всеми желающими, проводит мастер-классы, где можно обучиться мастерству вязания из джута. Кстати, материал для своих товаров она заказывает напрямую из Бангладеш, что гарантирует его высокое качество и экологичность. Именно поэтому изделия из джута хорошо использовать дома. К тому же они, как правило, универсальны. При желании можно создать даже целую «джутовую» комнату с экологичным наполнением от ковриков на полу до абажура!

Да взять хотя бы самую обычную корзину из джута. Она может стать настоящей любимицей в доме, ибо универсальна. Ведь наполнить ее можно чем угодно!

Ее можно использовать в ванной, на кухне, в коридоре, спальне, холле, зале, разумеется, в детской и даже в кладовке!

Белье, овощи, шарфы, пледы, зонты, игрушки, журналы, вино, домино и многое другое поместится легко!

А цвет беж, древесных оттенков, сочетается с любым цветом в интерьере.

«Джутовая сказка» ограничивается лишь только фантазией. Создать ее вы можете сами, а можете заказать изделие у курской мастерицы, разделяя ее философию экологичного подхода к жизни.

В центре «Мой бизнес» физические лица, применяющие специаль- ный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», могут получить информационно-консультационные услуги, пройти обучение и воспользоваться займом «Самозанятый» под 3% годовых, в размере от 50 000 до 500 000 рублей, на срок до 36 месяцев, без залога.

По вопросам получения государственной поддержки необходимо обращаться в Ассоциацию микрокредитную компанию «Центр поддержки предпринимательства Курской области» (центр «Мой бизнес») по адресу: г. Курск, ул. Горького, 34 (ИНН 4632066518, ОГРН 1064600009583) или по телефонам: +7 (4712) 54-07-06, 70-33-77.

С условиями программы микрофинансирования также можно ознакомиться на сайте центра «Мой бизнес»: www.мб46.рф

Светлана ВОЛКОВА.

Фото из личного архива.