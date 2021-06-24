Курянам ответили на вопросы о ковид: можно ли заболеть после прививки и какие могут быть осложнения

Сделать прививку можно в поликлинике по месту жительства Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курской области уже циркулируют новые штаммы, в том числе и индийский. Течение заболевания стало тяжелее, чем полгода назад, сообщают в администрации региона. Ранее сложно переносили инфекцию люди старшего поколения, с хроническими заболеваниями, сахарным диабетом, теперь же в стационарах оказываются граждане 20-40 лет без сопутствующих проблем. Специалисты связывают это с отказом этой возрастной группы населения от вакцинации.

Откуда берутся новые штаммы? Сколько уже привито в Курской области населения?

Штаммы появляются и распространяются там, где нет устойчивого коллективного иммунитета. Для его формирования должны быть привиты или иметь антитела вследствие перенесенной болезни не менее 60% населения. Чем меньше вирус будет контактировать с людьми, тем быстрее уменьшится количество мутаций. Все прививки, разработанные в нашей стране, способны защитить от новых штаммов. Исследования это доказали.

В нашем регионе привито, по последним данным, 30,7% от плана. Полностью завершили вакцинацию 137 тыс. человек. Темпы вакцинации возросли практически вдвое, двумя неделями ранее прививали в среднем около 900 человек в сутки, сейчас – 1620 человек с учетом выходных.

Чем отличаются эти вакцины?

Они произведены с использованием разных технологий.

«Спутник V» – генно-инженерная вакцина на основе аденовируса. У аденовируса убрали ген размножения и поместили на него ген, кодирующий S-белок шипа коронавируса.

«ЭпиВакКорона» – генно-инженерная, пептидная вакцина. Она разработана на основе искусственно синтезированных белков, копирующих фрагменты коронавируса. В вакцине нет ни живого вируса, ни элементов вирусного генома.

«КовиВак» - цельновирионная инактивированная - на основе убитого целого коронавируса.

Самой эффективной считается «Спутник V», в 98% случаев у привитых вырабатываются антитела. Кроме того, пока это единственная вакцина, рекомендованная гражданам старше 60 лет и тем, у кого есть хронические заболевания. Считается, что она формирует иммунитет на два года.

Все вакцины безопасны. Это не живой вирус. Заразиться от них нельзя.

Минздрав заявил о необходимости ревакцинации. Когда гражданам начинать ее проходить?

Четких рекомендаций по ревакцинации пока не поступало в регион. Но практика показывает, что в период эпидемического подъема нужно усиливать иммунитет. Никакого вреда ревакцинация не принесет. Эта работа будет организована после поступления нормативных документов от Минздрава России.

Какой титр антител достаточен для противостояния вирусу?

Существуют различные тест-системы. Одни для тех, кто переболел. Другие – для тех, кто вакцинировался. Оптимальный вариант 8-10 норм, если менее пять норм – лучше пройти вакцинацию.

Много ли зафиксировано побочных реакций после прививок?

Как правило, это легкие побочные реакции. Гриппоподобное состояние, заложенность носа, повышение температуры. Серьезных осложнений не зафиксировано. Были аллергические реакции - единичные нетяжелые. Если на первый компонент вакцины от коронавируса возникла аллергическая реакция, второй компонент ставить не нужно. Следует подождать три-четыре месяца и привиться другой вакциной.

Сколько человек заболело после прививки?

Заболеть от вакцины нельзя. Можно заболеть тогда, когда еще не сформировался иммунитет. В это число с октября прошлого года вошло 300 курян, из которых 149 заболело в промежуток между введением первого и второго компонентов. Большая часть этих людей перенесла заболевание в легкой форме. В период вакцинации нужно тщательно соблюдать все меры профилактики. Ни один вакцинированный не попал в реанимацию.

ЗНАЙ!

Уже со следующей недели гражданам 65 лет и старше, прошедшим вакцинацию от коронавируса, начнут выплачивать по три тысячи рублей. Это касается тех, кто привился с сентября 2020 года и еще привьется до 30 ноября 2021 года. Средства будут зачислены на пенсионный счет. Пенсионеров силовых структур попросят написать заявление.