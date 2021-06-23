Как курянам получить пособие на ребенка до 17 лет?

В Курской области выплата семьям с одним родителем составит 5 313,5 рублей в месяц на каждого ребенка Фото: Светлана ВОЛКОВА

Пенсионный фонд России с 1 июля 2021 года начнет прием заявлений на новые ежемесячные пособия беременным женщинам и семьям с детьми в возрасте от восьми до 17 лет. Подать заявление можно будет на Портале госуслуг или по предварительной записи в клиентской службе Пенсионного фонда по месту жительства.

Новые выплаты будут предоставляться мамам или папам, которые в одиночку воспитывают детей в возрасте от восьми до 16 лет включительно, а также женщинам, вставшим на учет в медицинскую организацию в ранние сроки беременности. Размер пособий определяется в соответствии с прожиточным минимумом, установленным в каждом регионе.

- В Курской области выплата семьям с одним родителем составит 5 313,5 рублей в месяц на каждого ребенка (50% от прожиточного минимума ребенка в регионе – 10 627 рублей), - сообщили в админиситрации региона.

Женщины, вставшие на учет в ранние сроки беременности, смогут оформить пособие в размере половины прожиточного минимума трудоспособного населения. В Курской области он составляет 11 206 рублей, то есть размер выплаты – 5 603 рубля.

Важным условием для получения пособий является размер среднедушевого дохода семьи. По правилам, он не должен превышать прожиточный минимум на душу населения в субъекте. Пособие назначается с учетом комплексной оценки нуждаемости. Ее критерии и сроки рассмотрения заявлений появятся после опубликования соответствующего постановления Правительства РФ.