Жители Курской области обеспокоены равнодушием местных властей к экологии

Фото: пресс-служба партии "Родина"

В районе Ольховских люди больше всего возмущены планами местных властей построить дорогу, ради которой будут вырублены деревья и уничтожены луга, а также домовладения и садоводческие участки. Местные жители отметили, что никакие парки и скверы не заменят леса. По их мнению, территории нужно присвоить статус особо охраняемой, а вместо строительства новых дорог починить уже существующие. Кроме того, жители района передали депутату письменное обращение с требованием проложить центральную канализацию, которой они не могут добиться 10 лет.

Глава «Родины» поблагодарил местных жителей за столь активную борьбу за сохранение экологии малой родины. Он пообещал направить соответствующие депутатские запросы, которые должны возыметь эффект.

Журавлев встретился и с активистами, выступающими против одного из местных предприятий, из-за которого над частью города стоит неприятный запах. При этом Курск лидирует в числе регионов с высокой заболеваемостью онкологией, но даже в таких условиях местные власти не оказывают какой-либо поддержки активистам.

«Я возмущен! «Родина» выступает против эксплуататоров, которые в погоне за прибылью, забывают о последствиях, загрязняют природу. Только вместе мы с вами сможем противостоять!» – заявил депутат. Журавлев получил от местных жителей не только письменное обращение с описанием проблемы, но и благодарность за уделенное внимание.

В конце командировки по Курской области депутат встретился с жителями проспекта Победы, которые пожаловались на строительство многоэтажки вблизи их домов. Люди уверены, что многоэтажное здание испортит жизнь местным жителям.

Журавлев посчитал жалобы обоснованными и пообещал сделать запрос и при необходимости обратиться в генпрокуратуру, чтобы решить этот вопрос.

«Почему дали разрешение на строительство в этом месте, разве это допустимо? Если меня не услышат, сообщу о проблеме в эфире федерального телевидения», - заявил глава «Родины».

Депутат пообещал, что уже в течение недели его помощники свяжутся с местными активистами, чтобы помочь решить проблему.