«Ростелеком» поддержал чемпионат Курской области по компьютерному многоборью среди пенсионеров

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Представители «Ростелекома» вошли в состав оргкомитета чемпионата и приняли участие в судействе. Победители турнира получили призы от компании.

Дмитрий Ухов, директор Курского филиала ПАО «Ростелеком»:

«Цифровые технологии вошли в повседневную жизнь практически каждого человека. Для пожилых людей обучение компьютерной грамотности – возможность сделать жизнь проще, комфортнее и разнообразнее. Чемпионат – это своего рода экзамен, где они демонстрируют свои навыки работы с интернетом. Уровень подготовки конкурсантов растет с каждым турниром, и мы видим, с каким увлечением и желанием люди старшего поколения осваивают современные сервисы. Они умеют проверять информацию в Сети, находить в интернете то, что их интересует, совершать онлайн покупки и защищать свои данные от вирусов».

В состязаниях приняли участие 20 человек из 17 районов области. Конкурсанты выполняли задания, связанные с работой электронной почты и поисковыми ресурсами. Также в этом году они отвечали на вопросы по кибербезопасности и демонстрировали навыки работы на смартфоне.

Владимир Сальников, председатель Курского регионального отделения Общероссийской общественной организации Союз пенсионеров России имени И.Ф. Жукова:

«Мы благодарны нашему цифровому партнеру за поддержку, которая позволяет нам проводить такие мероприятия на региональном уровне. В рамках учебной программы "Азбука Интернета" наши участники – а это не только граждане старшего поколения, но и люди с ограниченными возможностями – обучаются основам работы с компьютером и интернетом. И мы видим, что сегодня все больше и больше людей пожилого возраста осваивают компьютерные технологии и современные сервисы и преодолевают социальную изоляцию. Так, в отборочных соревнованиях в местных отделениях и университетах пожилого человека в этом году приняли участие свыше 100 человек. Поэтому подобного рода турниры дают пенсионерам заряд бодрости и стимулируют к новым знаниям и достижениям».

По итогам соревнований первое место среди женщин заняла Пантюхова Валентина Ивановна, Железногорский район. Среди мужчин лучшим назван Пахомов Николай Михайлович из Конышевского района. Победители представят Курскую область в финале Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров.