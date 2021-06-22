Главврач курской инфекционной больницы Олег Девянин: «Призываю всех, кто не привился, - сделайте это, пока не поздно»

«Когда мне звонят и просят найти место в заполненной на 200% больнице, хочется в полный голос возмутиться: «Почему? Почему Вы не привились?»

Главный внештатный инфекционист комитета здравоохранения Курской области, главный врач областной инфекционной больницы им. Н.А. Семашко Олег Девянин, обратился к курянам связи с ростом заболеваемости коронавирусом в стране:

«Уже больше года мы вынуждены жить в условиях эпидемии. За это время множество раз говорили о коварстве данного заболевания, обращались к вам, жителям нашего города, с просьбами, убеждениями, призывая соблюдать масочный режим, социальную дистанцию, пользоваться антисептиками.

Когда мы смотрим по телевизору репортажи о тяжёлых больных, о тех страшных физических и душевных испытаниях, через которые проходят заболевшие, то кажется, что большинство из нас смотрят это, как фильм ужасов. Да, страшновато, но это фильм, я сейчас выключу телевизор, а в моей жизни этого ужаса не будет. К сожалению, это не фильм и выключить не получится, это реальность, это то, что нас окружает.

За этот короткий и страшно длинный период я видел, как гибли целые семьи, я терял и близких мне людей, видел боль и страдания людей, потерявших родных. Приходил в отчаяние от того, что мы сделали все, что могли и даже больше, но болезнь оказывалась сильнее и хитрее нас.

Я много анализирую, пытаюсь спрогнозировать, но это, действительно, очень сложно. Вспоминая начало пандемии, это страшное время, я преклоняюсь перед нашими врачами, которые, рискуя собой, своей семьей, спасали больных. Это было время без сна и отдыха, а самым главным являлся вопрос: «Как лечить?»

За рекордно короткое время наши ученые создали вакцину, которая способна противостоять вирусу. Казалось, что, наконец-то, мы сможем победить, это наш шанс. Но на деле оказалось, что предстоит бороться не только с вирусом, но и убеждать людей в необходимости вакцинации.

В то время, когда мы с легкостью верим соседке, любому незнакомому человеку, который нам с видом ученого декларирует о зомбировании, чипировании, о последствиях вакцинации, ситуация становится всё страшнее и страшнее.

Когда мне звонят и просят найти место в заполненной на 200% больнице, хочется в полный голос возмутиться: «Почему? Почему Вы не привились?» Государство дало возможность бесплатно спастись, а в придачу к спасению бонусы в виде материальных благ, но многие все равно продолжают чего-то ждать.

Вакцина, и уже не одна, – доступны. Призываю всех, кто не привился, — сделайте это, пока не поздно», – подчеркнул Олег Девянин.