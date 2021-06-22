19 сентября в Курской области состоятся масштабные выборы

Предстоит избрать депутатов Государственной Думы восьмого созыва и Курской областной Думы седьмого созыва Фото: Светлана ВОЛКОВА

Курянам в единый день голосования, 19 сентября, предстоит избрать депутатов Государственной Думы восьмого созыва и Курской областной Думы седьмого созыва. Правом голоса в Курской области обладают 911 тысяч жителей.

Голосование пройдет в течение трех дней: с 17 по 19 сентября на более чем на тысяче избирательных участков.

- При необходимости 17 и 18 сентября может быть организовано голосование в населенных пунктах, удаленных от помещений избирательных участков. Также за избирателем сохраняется право по уважительной причине проголосовать на дому в любой из трех дней голосования. Можно проголосовать и дистанционно на всех уровнях выборов, предварительно подав заявление через портал Госуслуг, - рассказал замгубернатора Юрий Князев.

Период выдвижения кандидатов, списков кандидатов на выборах в Государственную Думу начался с 18 июня, в Курскую областную Думу - с 19 июня. От сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения на федеральных выборах освобождены 14 партий, на региональных - четыре парламентские партии.

В этом году впервые на выборах в Курскую областную Думу сбор подписей избирателей может проводиться в электронном виде. Партии и кандидаты вправе собрать не более 50% от необходимого количества подписей с помощью портала Госуслуг. Еще одно новвоведение – проверку подписных листов кандидатов на выборах депутатов Госдумы Избирательная комиссия Курской области будет проводить с использованием специального программно-технического комплекса. Это позволит исключить ошибки ввода данных для проверки подписных листов и повысить эффективность работы экспертов-почерковедов.

- Сделать избирательный процесс удобным и понятным для избирателей и всех участников помогут технология «Мобильный избиратель» для выбора участка голосования, видеонаблюдение, комплексы обработки избирательных бюллетеней, QR-кодирование протоколов участковых избиркомов об итогах голосования, цифровые сервисы для получения всей интересующей информации, широкое общественное наблюдение, - отметила председатель избиркома Галина Заика.

Период предвыборной агитации в СМИ: с 21 августа до 00:00 17 сентября.

Голосование состоится с соблюдением норм, предписанных Роспотребнадзором, в условиях сложившейся эпидемиологической ситуации, уточнили в администрации региона.