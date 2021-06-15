Подозреваемого задержали, решается вопрос о заключении его под стражу Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Пьяный курянин облил соседа бензином и поджег, сообщили в СК. ЧП произошло в селе Черницыно Октябрьского района 13 июня примерно в десять часов утра.

Пьяный 46-летний мужчина с целью убийства своего соседа, облил его горючей жидкостью, когда тот проезжал мимо его дома на велосипеде, а затем поджег. Мужчина получил 85 процентов ожогов тела и был доставлен в реанимацию Курской областной клинической больницы.

Курчатовский следственный отдел СУ СК по Курской области завел уголовное дело о покушении на убийство, совершенное с особой жестокостью. Подозреваемого задержали, решается вопрос о заключении его под стражу. Расследование продолжается.

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