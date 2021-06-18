«Экономит время и ресурсы»

Новый инструмент для формирования устойчивых цепочек поставок в промышленности разработали Компания «Металлоинвест» и B2B-Center Фото: предоставлено пресс-службой

Новый инструмент для формирования устойчивых цепочек поставок в промышленном секторе разработали Компания «Металлоинвест» и крупнейшая в России электронная торговая площадка для корпоративных закупок и продаж B2B-Center.

Единый инструмент аккредитации поставщиков по стандартам устойчивого развития презентовали на встрече с коллегами из компаний промышленного сектора, среди которых «Северсталь», «СИБУР Холдинг», НЛМК, ЧТПЗ, УК «Полюс», ММК и другие.

- Мы предложили рынку инструмент базовой оценки поставщиков по стандартам устойчивого развития и уже получили положительную обратную связь от коллег, –говорит директор по снабжению Металлоинвеста Мария Коваленко. – Решение позволит сформировать единый рейтинг контрагентов, будет способствовать дальнейшей популяризации принципов устойчивого развития и создания ответственных цепочек поставок.

В основе - система рейтингования потенциальных контрагентов на базе ценностей, изложенных в Глобальном договоре ООН. Так, при первичной аккредитации на площадке B2B-Center потенциальные контрагенты дают информацию об уровне безопасности на своем производстве, проявлений дискриминации, соблюдения принципов честной конкуренции, бережного отношения к окружающей среде, антикоррупционных мер. Высокий уровень оценки по любому из параметров подтверждается только документами. По итогам анкетирования контрагентам присваивают баллы. Так формируют единый рейтинг.

Инструмент автономен и доступен не только компаниям, проводящим закупки на ЭТП.

Коммерческий директор B2B-Center Андрей Бойко рассказал, что решение настраивается в один клик и простое в использовании:

- Оно экономит компаниям время и ресурсы: не придется каждый раз самостоятельно проверять поставщиков, можно воспользоваться уже собранными данными. В будущем мы планируем дополнить инструмент аудитом поставщиков, который обеспечит более глубокое рейтингование.