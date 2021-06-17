Столичные автобусы выйдут в Курске на линию 1 июля

Часть машин будут обслуживать маршруты «Пр-т им. А. Дериглазова - Силикатный завод» и «Пр-т им. А.Дериглазова - м/р-н Волокно» Фото: Светлана ВОЛКОВА

Переданные в собственность Курской области 40 автобусов ЛиАЗ готовят к выходу на курские маршруты, сообщили в мэрии Курска.

В регион уже прибыла 31 машина. Все транспортные средства Мосгортранс передал на безвозмездной основе.

Низкопольные городские автобусы ЛиАЗ большого класса вместимости, предназначены для работы на маршрутах с интенсивным пассажиропотоком. Они способны единовременно перевозить до 90 пассажиров.

Автобусы снаружи и внутри оснащены электронными информационными табло. Также установлены камеры видеонаблюдения, предназначенные для мониторинга происходящего в салоне, а также помогающие водителю при маневрировании.

Каждый автобус оснащен системой ГЛОНАСС для контроля за его по маршруту, пандусами, кнопками вызова водителя, местами для маломобильных граждан и их сопровождающих, а также системой обнаружения пожара или опасного повышения температуры в защищаемых отсеках автобуса. Ряд транспортных средств оснащены системой кондиционирования.

Сейчас автобусы проходят техническое обслуживание, мелкий ремонт, потом их приведут в соответствие с дизайн-кодом и нанесут логотип «Курский транспорт».

Как рассказал директор департамента пассажирского транспорта Курска Григорий Богачев, планируется, что 1 июля первые 12 автобусов выйдут на линию. Они подменят изношенные транспортные средства на городских маршрутах №7 «Пр-т им. А. Дериглазова - Силикатный завод» и №46 «Пр-т им. А.Дериглазова - м/р-н Волокно».