Курянина обвиняют в попытке убить двухлетнего ребенка

Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство малолетнего" Фото: из открытых источников

Шокирующий случай произошел селе Большое Долженково Октябрьского района Курской области ночью 12 июня.

По версии следствия пьяный мужчина во втором часу ночи набросился на двухлетнего ребенка и стал его душить.

- На место ЧП приехала полиция. Сотрудники требовали отпустить ребенка, но мужчина не реагировал. Тогда полицейские скрутили пьяного и освободили ребенка, - рассказали в СК региона.

Сейчас Курчатовский межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Курской области завел уголовное дело против 24-летнего мужчины. Его обвиняют по части 3 ст.30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего).

Мужчину задержали, ему предъявлено обвинение, суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

- По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, назначены судебные экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается, - прокомментировали случай в СК.