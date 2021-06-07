В дискуссии также участвовали представители крупных международных компаний, научных центров, министерств и ведомств Фото: предоставлено пресс-службой

В рамках Петербургского международного экономического форума прошла сессия «ESG-трансформация корпоративных стратегий», участие в которой приняли представители компании «Металлоинвест».

В дискуссии также участвовали представители крупных международных компаний, научных центров, министерств и ведомств.

На сессии особо отметили, что экологические и социальные вопросы становятся ключевым трендом и фактором эффективного развития бизнеса. В мире растут инвестиции в эти направления. Так, под управлением фондов, инвестирующих на основе ESG-критериев, находится свыше 30 триллионов долларов США.

Назим Эфендиев, генеральный директор Металлоинвеста, отметил, что вложения в устойчивое развитие – это не благотворительность, а инвестиции:

- От здоровья людей, благополучной окружающей среды, развитой экономики и социальной сферы в городах зависит будущее бизнеса. Согласно утвержденной Компанией Климатической стратегии мы планируем достичь углеродной нейтральности к 2050 году. Это амбициозная задача, но Металлоинвест уже сейчас является лидером по средним выбросам на одну тонну стали, и имеет, пожалуй, наилучшие перспективы по ее достижению среди всех российских металлургических компаний отрасли.

Благодаря визионерству Алишера Усманова, нашего основного акционера, мы сделали ставку на ГБЖ, которое по своему составу схоже с чугуном и используется в качестве добавки к металлолому при выплавке стали. Но в сравнении с производством чугуна энергозатраты и выбросы парниковых газов при производстве ГБЖ меньше на 50%.

Металлоинвест производит 7,9 млн тонн ГБЖ/ПВЖ в год и является ведущим производителем этого сырья в мире.

Назим Эфендиев добавил, что благоприятная конъюнктура на внешних рынках дает возможность продолжать и наращивать инвестиции в разработку и внедрение передовых низкоуглеродных технологий.

В планах компании - к 2024 году построить в Курской области одну из крупнейших в мире установок по производству ГБЖ, которая будет действовать в тесной технологической кооперации с Михайловским ГОКом (входит в Металлоинвест). Проект основан на применении самых современных технологий и станет не только одним из крупнейших, но и самым передовым заводом по производству ГБЖ в мире. Проектная мощность нового производства - более двух млн тонн в год.

Реализация проекта упрочит лидерство России на мировом рынке железа прямого восстановления.