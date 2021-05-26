С начала года курские корпоративные клиенты подключили почти тысячу номеров мобильной связи «Ростелекома»

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Так, в первом квартале 2021 года корпоративные клиенты подключили почти тысячу сим-карт, что в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Наибольшей популярностью среди руководителей и сотрудников частных предприятий и госучреждений пользуется тарифный план «Вызов S» и «Бизнес Премиум».

Кирилл Губанов, директор по работе с корпоративным и государственным сегментами Курского филиала ПАО «Ростелеком»:

«Гибкая тарифная политика и большой выбор услуг "Ростелекома" максимально отвечают тем потребностям, которые всегда привлекательны для пользователей. Наши мобильные тарифные планы разработаны для свободного общения пользователей со своими партнерами и даже с теми, которые находятся за пределами региона. Клиенты могут зафиксировать, какую часть средств оплачивает компания, а какую сотрудники. Разработанная нами партнерская программа “Близкие” позволяет подключить часть персонала и их родных к корпоративным тарифам на привлекательных условиях, но как физических лиц».

Сергей Петров, индивидуальный предприниматель:

«Когда мне понадобилось перевести свой бизнес на корпоративную мобильную связь, я тщательно изучил предложения всех операторов, проанализировал дополнительные возможности и в итоге остановился на "Ростелекоме". В офисе провайдера я получил тестовую сим-карту, проверил качество сотовой связи и остался очень доволен. В рамках тарифа мне предоставляется безлимитная связь внутри сети, включая городские и мобильные номера по всей России, что является важным преимуществом перед остальными провайдерами. Мобильный интернет работает стабильно, даже в отдаленных населенных пунктах, что очень важно для оперативного решения задач».

Корпоративные клиенты «Ростелекома» в Курской области могут выбрать один из четырех тарифных планов: «Вызов S», «Вызов M», «Вызов L» и «Бизнес Премиум». В зависимости от тарифа абонент получает от 500 до 3 000 минут разговоров с абонентами других операторов, от 500 до 2 000 СМС, а также от 15 до 35 Гб мобильного интернета. Дополнительно можно подключить опции «Интернет за рубежом», «Разговоры без границ» и «Безлимитный интернет за границей».

Узнать больше о тарифах и оставить заявку на подключение можно на сайте «Ростелекома» или по номеру 8 800 200 3000.