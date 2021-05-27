Ростсельмаш: техника, которой доверяют

Новая техника компании продолжает занимать достойное место на полях региона.

Дилерский центр Агропромсервис представил сельхозпроизводителям тракторы RSM 2375, RSM 370 и DELTA TRACK 360, культиватор R-820, прицепной опрыскиватель RSM TS-3200 SATELLITE и зерноуборочный комбайн RSM 161. Фермеры увидели работу машин в динамике, поделились своими впечатлениями и рассказали об успехах, которых им удалось добиться с помощью техники Ростсельмаш.

Тракторы RSM 370 на спаренных колесах и DELTA TRACK 360 на гусеничном ходу мощностью 370 и 460 л. с. соответственно были представлены в тандеме с новыми полуприцепными культиваторами сплошного действия R-820. Данная техника предназначена для предпосевной обработки яровых зерновых, кукурузы, подсолнечника, картофеля, заделки стерневых остатков и осенней обработки почвы.

- Мы продемонстрировали два культиватора серии R на 12 и 8 метров. Машины в данной линейке оснащены максимально прочной и надежной рамой, - рассказал представитель компании Агропромсервис Алексей Матвеев. - Высокий подрамочный клиренс позволяет работать на полях с большим количеством пожнивных остатков и сорной растительностью. А усилие пружин рабочих органов на дуговую С-образную стойку - 250 кг - позволяет поддерживать заданную глубину обработки независимо от условий почвы. Также культиваторы отличаются хорошей маневренностью, что актуально на разворотных полосах и при переездах. При этом плавающая сцепка обеспечивает точное копирование рельефа.

Фермеры с интересом наблюдали за работой новой техники в поле, задавали интересующие их вопросы, интересовались техническими характеристиками.

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Лучшее качество за приемлемую стоимость

Представленный на полевом показе прицепной опрыскиватель RSM TS-3200 SATELLITE предназначен для внесения жидких удобрений и препаратов защиты растений. Агрегат оснащен баком на 3200 литров и раскладывающимися на 18/24/27/28 метров штангами со светодиодной подсветкой. Высокопроизводительный мембранно-поршневой насос мощностью 260 литров в минуту обеспечивает качественное приготовление, активное перемешивание и равномерную подачу рабочей жидкости в заданной концентрации. Опрыскиватель может вносить от 60 до 500 литров удобрений на гектар при скорости движения 12 км/ч.

На предприятии Жданова Николая Петровича RSM TS-3200 SATELLITE приобрели только этой зимой и, по словам агрария, уже обработали в текущем сезоне посевы озимых.

- Мы выращиваем зерновые, бобовые, кукурузу, - поясняет Николай Жданов. - И надежный опрыскиватель нам просто необходим. Остановили свой выбор на машине производства Ростсельмаш. Заявленные производителем характеристики показались нам привлекательными: вместительный бак, система гашения колебаний штанги и др. характеристики. Понравилось, что специалисты сервисной службы приехали, настроили технику и обучили агронома. Мы остались довольны работой опрыскивателя и рассчитываем на его стабильную и долговременную службу.

А у КФХ Иванова Игоря Сергеевича из Курского района в этом сезоне работает уже второй опрыскиватель RSM TS-3200 SATELLITE.

- Нас устраивает техника по цене и качеству, - поделился главный инженер-агроном Головин Валерий Иванович. - Мы убедились в качестве работы машины на собственных полях и решили приобрести еще один аналогичный опрыскиватель. Сервисная служба дилерского центра тоже достойна уважения. За время эксплуатации опрыскивателя проблем с обслуживанием не возникало.

Лидеры по всем позициям

- За последние три года мы испытали более 30 моделей агромашин производства Ростсельмаш, - поделился директор Центрально-Черноземной машиноиспытательной станции Жердев Михаил Николаевич, который также присутствовал на демонстрационном показе. - На сравнительных испытаниях эта техника заняла лидирующее место по всем позициям, особенно по качеству выполнения технологического процесса, производительности и расходу топлива. Этот производитель действительно работает на свой авторитет. Поэтому надежная техника компании занимает достойное место на полях сельхозпроизводителей Курской области.

- Ростсельмаш и его официальный дилер Агропромсервис являются нашими стратегическими партнерами по обеспечению высокопроизводительной энерговооруженной техникой наших аграриев, - отметил руководитель АПК Курской области Музалев Иван Иванович. - Из порядка 2800 зерновых комбайнов, работающих в регионе, более 60 процентов приходится на долю продукции этого производителя.

Такое доверие накладывает определенную ответственность и обязательства на дилерский центр. Для обеспечения бесперебойной работы техники у сервисной службы есть все необходимое - это и крупные ремонтные площади, и большой склад запасных частей, и специалисты высокого уровня. Все это позволяет оказывать услуги сельхозпроизводителям на самом высоком уровне.

Компания Ростсельмаш входит в пятерку крупнейших мировых производителей сельскохозяйственной техники. Продуктовая линейка предприятия включает более 150 моделей и модификаций 24 типов техники.

Яна Шелест.