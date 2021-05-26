Партия «Новые люди»: 82% россиян считают, что школа не готовит к самостоятельной жизни

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Молодежь хочет заниматься бизнесом, еще больше опрошенных желали бы видеть своих детей предпринимателями, но при этом почти все уверены, что школы в России не готовят детей к такому развитию карьеры.

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В Москве в офисе ВЦИОМ состоялся «круглый стол» «Школьники-миллионеры: новая образовательная программа для будущих предпринимателей». В рамках мероприятия была представлена уникальная образовательная программа партии «Новые люди», позволяющая научить предпринимательству со школьной скамьи.

Генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров сообщил: хотя сейчас доля предпринимателей в России невелика, всего 1,5-2%, но исследование показывает, что среди молодежи количество респондентов, которые хотели бы заняться предпринимательством, в целом составило 47%. Для своих детей судьбу предпринимателя пожелали 62% респондентов всех возрастов.

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Согласно результатам исследования, останавливают россиян от начала бизнеса в большинстве случаев три фактора: экономические проблемы, государственная политика в отношении малого и среднего бизнеса, административные барьеры. А еще – особенности образования. 82% опрошенных полагают, что российская школа не готовит детей к самостоятельной жизни. К вузам отношение лучше, но и им россияне не особо доверяют – лишь 33% полагают, что вуз готовит к самостоятельной работе по специальности.

По мнению лидера партии «Новые люди» Алексея Нечаева, новый экономический курс России должен опираться на предпринимательскую энергию молодых людей: «Их успех – это успех страны». Но этой компетенции надо научить, а школа пока что продолжает использовать устаревшие методы, которые не учат самостоятельному мышлению.

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Партия «Новые люди» предлагает новый подход к образованию школьников. У фонда «Капитаны», который основал Алексей Нечаев, уже несколько лет в Москве и 12 регионах России работает программа обучения предпринимательству «Школа дела». Обучают щкольников бизнес-навыкам не учителя, а студенты факультета «Капитаны»: «Для совсем молодых людей, 15-16 лет, бывает сложно воспринимать, что рассказывают люди намного старше. И мы придумали каскадную модель: мы готовим студентов, а они передают эти знания школьникам», - объяснил Алексей Нечаев. Эту модель «Новые люди» предлагают распространить на всю страну. Пока инициатива больше всего поддержки получила в Москве, здесь обучение прошли 50000 школьников.

Кандидат от Курского отделения партии «Новые люди» на предстоящих выборах в Областное Собрание, лидер молодежного движения КРО ООД «Россия молодая» Анастасия Артемова согласна, что отсутствие бизнес-образования является одной из причин оттока молодежи в Курской области: «У нас остро стоит проблема трудоустройства выпускников. И эта проблема тесно пересекается с недостаточной поддержкой предпринимательства в регионе. Будут предприниматели – будут рабочие места.

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Я думаю, что в Курске нужна такая программа обучения школьников. Она не только уникальна и инновационна, но еще и практична. Развитие молодежного бизнеса очень важно для нашего региона, а у нас оно хромает, в том числе и потому что молодые люди недостаточно осведомлены о том, как открыть свое дело».