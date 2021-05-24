Партия «Новые люди» восстанавливает уничтоженный лес

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В субботу, 22 мая, около села Семеновка в Обоянском районе прошла крупная акция по высадке леса. Организатором ее выступило курское отделение партии «Новые люди». На этом месте бушевал крупный лесной пожар, уничтоживший всю растительность. Чтобы восстановить лес, партия закупила более 5 тысяч саженцев разных пород деревьев – сосны, липы, рябины и красного дуба.

В экологической акции приняли участие 50 активистов. Среди них – будущие кандидаты в Государственную и Областную Думы Анастасия Артемова и Олег Погожих. Партия «Новые люди» обеспечила всех участников необходимым инвентарем. После того, как на месте пожарища высадили молодые деревца, присутствующие смогли подкрепиться едой из настоящей полевой кухни.

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– Солнечная погода, хорошее настроение, общение с единомышленниками, вкусная «солдатская» каша с мясом, а главное, осознание того, что на этом пустыре снова зазеленеют молодые деревья. Акция прошла отлично!, – поделились ребята.

И добавили: она вдохновила их на дальнейшие свершения.

– Решение экологических проблем – важная часть программы партии «Новые люди». Мы планируем и дальше проводить такие мероприятия, чтобы наша родная Курская область стала зеленым и экологически чистым регионом. Кроме озеленения, мы на постоянной основе проводим и другие экозащитные акции в Курске – регулярные субботники, организовали пункты сбора для утилизации батареек, помогаем приютам для животных, – рассказал руководитель Курского отделения партии Максим Сысоев.

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Напомним, партия «Новые люди» была образована 1 марта 2020 года. Ее лидером является основатель российской производственной компании Faberlic Алексей Нечаев. На выборах прошлого года партия прошла в парламенты во всех регионах, где выдвигалась партийным списком. В Курской области отделение партии было зарегистрировано в ноябре 2020 года. «Новые люди» ставят целью обновление власти, снижение участия государства в экономике, поддержку малого бизнеса и самозанятых, а также бережное отношение к окружающей среде.