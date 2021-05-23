В курской усадьбе Фета прошла "Соловьиная ночь"

Курская усадьба поэта сейчас - музей Фото: Светлана ВОЛКОВА

«Соловьиная ночь» в усадьбе Афанасия Фета собрала гостей из разных регионов.

На пруду, где когда-то разводил рыбу Фет, можно покататься на лодке Фото: Светлана ВОЛКОВА

В деревне 1-й Воробьевке Золотухинского района прошло масштабное культурное мероприятие, которое пользуется большой популярностью не только у курян. На праздник в усадьбу великого русского поэта Афанасия Фета приехали гости из соседних регионов и столицы. «Соловьиная ночь» входит в топ-200 календарных мероприятий России.

Ослика, который живет в усадьбе, зовут Некрасов Фото: Светлана ВОЛКОВА

Мероприятие прошло на нескольких площадках. В концертном зале и парке звучали старинные романсы и стихи Афанасия Фета. В музее весь день работали экскурсоводы. Для гостей выступили артисты курской филармонии, воспитанники детских школ искусств области, курского колледжа культуры.

Впервые в этом году открыли площадку для традиционных игр дворянских усадеб – крокет и серсо.

В усадьбе - большой парк, где можно погулять Фото: Светлана ВОЛКОВА

Вечерняя прогулка по парку позволила гостям послушать знаменитых курских соловьев и пение других птиц. Завершением праздника стал фейерверк.

Смотрите также фотогалерею на нашем сайте.