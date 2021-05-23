В курской усадьбе Фета прошла "Соловьиная ночь"

Курская усадьба поэта сейчас - музей
Фото: Светлана ВОЛКОВА
«Соловьиная ночь» в усадьбе Афанасия Фета собрала гостей из разных регионов.
На пруду, где когда-то разводил рыбу Фет, можно покататься на лодке
Фото: Светлана ВОЛКОВА
В деревне 1-й Воробьевке Золотухинского района прошло масштабное культурное мероприятие, которое пользуется большой популярностью не только у курян. На праздник в усадьбу великого русского поэта Афанасия Фета приехали гости из соседних регионов и столицы. «Соловьиная ночь» входит в топ-200 календарных мероприятий России.
Ослика, который живет в усадьбе, зовут Некрасов
Фото: Светлана ВОЛКОВА
Мероприятие прошло на нескольких площадках. В концертном зале и парке звучали старинные романсы и стихи Афанасия Фета. В музее весь день работали экскурсоводы. Для гостей выступили артисты курской филармонии, воспитанники детских школ искусств области, курского колледжа культуры.
Впервые в этом году открыли площадку для традиционных игр дворянских усадеб – крокет и серсо.
В усадьбе - большой парк, где можно погулять
Фото: Светлана ВОЛКОВА
Вечерняя прогулка по парку позволила гостям послушать знаменитых курских соловьев и пение других птиц. Завершением праздника стал фейерверк.
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