Игорь Артамонов предложил внедрить подход «житель в центре» в образовательную систему

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Основными темами обсуждения стали обеспечение безопасности образовательных организаций и воспитательная работа со студентами. Игорь Артамонов поручил руководству колледжей, техникумов и вузов проверить и усилить пропускной режим, чаще проводить учебные тренировки.

«Студенты и преподаватели должны знать, что делать в случае возникновения кризисной ситуации. Если проводить учебные тренировки регулярно и довести действия до автоматизма, мы можем считать себя относительно защищенными», - сказал Игорь Артамонов.

Глава региона также отметил, насколько важна профессия педагога в современном мире. Все большее влияние на молодежь оказывают социальные сети, система воспитательной работы с молодежью нуждается в совершенствовании. «Необходимо заботиться о молодежи, не делать формальную работу, а обеспечить индивидуальный подход к каждому, внимательно следить за интересами студентов», - отметил Игорь Артамонов.

Кроме того, глава региона предложил адаптировать подход «Житель в центре» и принцип клиентоориентированности к работе образовательных организаций.

«Молодежь должна больше знать о работе власти, реализации национальных и региональных проектов. Важно, чтобы студенты понимали, что будет сделано в их городе, районе, дворе, предлагали свои идеи, активнее участвовали в жизни образовательного учреждения и получали обратную связь от руководства и педагогов», - сказал Игорь Артамонов.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.