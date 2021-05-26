На Михайловском ГОКе обновляют дробильное оборудование

Оборудование изготовлено с учетом предложений специалистов комбината Фото: предоставлено пресс-службой

300 млн рублей инвестировала компания «Металлоинвест» в пилотный проект по повышению эффективности обогатительной фабрики Михайловского ГОКа им. А.В. Варичева.

На комбинат уже поставлено оборудование производства компании «УЗТМ-КАРТЭКС». Примечательно, что спроектировано оно с учетом предложений специалистов Михайловского ГОКа.

Управляющий директор МГОКа Антон Захаров рассказал, что плюсом нового каскада является и то, что агрегаты оснащены усовершенствованной системой безопасности, в том числе предпусковой сигнализацией.

– По результатам опытно-промышленных испытаний на пилотном участке будет принято решение о замене дробильного оборудования на остальных 17-ти каскадах обогатительной фабрики, - отметил Антон Захаров.

По словам главного обогатителя МГОКа Владимира Хромова, планируется, что производительность каскада вырастет на 70%, до 715 тонн/ч:

- Новые дробилки также обеспечивают снижение крупности дробленой руды. Применение этих решений на всех каскадах может увеличить производительность дальнейшей технологической цепочки на 2-3% и снизить удельные энергозатраты.

Новая техника уже работает на первом каскаде цеха дробления. Это конусные дробилки среднего и мелкого дробления и два инерционных грохота.

К слову, это лишь часть глобального процесса модернизации на предприятиях компании «Металлоинвест».

Комплексное развитие комбината, цель которого - повышение объемов производства и качества железорудной продукции, - один из основных пунктов Стратегии качественных изменений Металлоинвеста. Программа рассчитана до 2032 года.