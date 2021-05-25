На площадках Металлоинвеста реализуют прорывные ИТ-проекты

Призовой фонд конкурса - 1 млн рублей на развитие проекта и поездки на одну из европейских стартап-конференций Фото: предоставлено пресс-службой

Наиболее перспективные ИТ-проекты в рамках третьего ежегодного конкурса стартапов Криптонит Startup Challenge, организованного инвестиционной компанией «Криптонит», отберет для реализации на своих площадках компания «Металлоинвест». Какие разработки попадут в финал, станет известно в сентябре.

Призовой фонд конкурса - 1 млн рублей на развитие проекта и поездки на одну из европейских стартап-конференций. Каждый участник получит шанс на инвестиции, новые бизнес-партнерства и масштабирование. Подать заявку на участие в Криптонит Startup Challenge можно до конца мая.

Директор по цифровой трансформации Металлоинвеста Юлия Шуткина отметила, что компания реализует масштабную программу цифровизации:

- Целевой отбор на Криптонит Startup Challenge - один из наиболее эффективных способов поиска передовых решений в области Индустрии 4.0. В свою очередь, для промышленных ИТ-стартапов это отличная возможность протестировать гипотезы или готовый продукт непосредственно на производстве, привлечь инвестиции в свой проект.

Данил Жариков, директор инвестиционных проектов ИК «Криптонит» считает, что Криптонит Startup Challenge — это не только шанс на инвестиции, но еще и fast track для всех, кто находится в поиске пилотных проектов, новых бизнес-партнеров или планирует масштабирование:

— Фаундерам важны не только живые инвестиции, но и нетворкинг с профессионалами и потенциальными пользователями, а также постоянное тестирование продукта в бизнес-среде. Поэтому в этом году конкурс объединил партнеров, лидеров в своей области, чтобы способствовать внедрению инновационных проектов в крупных российских компаниях

Проекты должны соответствовать одному или нескольким направлениям:

• цифровизация строительства и горнодобывающего сектора: оценка темпов выполнения работ, состояния дорог и уступов, рисков обрушения в карьере на основании данных аэрофотосъёмки, сканирования или датчиков телеметрии;

• цифровые двойники: технологии дополненной реальности для проведения оценки состояния активов, моделирование расчета теплового баланса зданий и сооружений на основании 3D, оценка эффективности модернизации систем отопления;

• робототехника и беспилотный транспорт: применение робототехники для проведения работ в труднодоступных местах, повышение возможностей персонала с помощью экзоскелетов, внедрение беспилотной техники.

Кстати, ИК «Криптонит» инвестирует как в технологические стартапы, так и в успешные коммерческие проекты. Для стартапов компания - не только инвестором, но еще и партнер, который помогает с развитием наукоемкого продукта и бизнес-процессами, связанными с выводом этого продукта на рынок: поиском заказчика, масштабированием или проведением пилотного проекта.