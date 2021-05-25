Курянка - военная медсестра Великой Отечественной отметила столетний юбилей

Елена Вячеславовна родилась 25 мая 1921года в Бобруйске Белоруской ССР Фото: предоставлено пресс-службой

В Курске поздравили с Днем рождения ветерана Великой Отечественной войны Елену Вячеславовну Романович. Сегодня ей исполнилось 100 лет!

Елена Вячеславовна родилась 25 мая 1921года в Бобруйске Белоруской ССР. Война для нее началась 22 июня 1941 года в десяти километрах от границы. Войну она прошла хирургической медсестрой военного госпиталя, который перемещался с линией фронта. Домой вернулась осенью 1945 года.

Елена Вячеславовна - сержант медицинской службы Западного, Центрального, третьего Белорусского фронтов, награждена медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией», «За оборону Москвы», «За отвагу» и орденом Отечественной войны второй степени.

После войны работала учителем математики. Выйдя на пенсию, вела работу по военно-патриотическому воспитанию, пела в хоре клуба «Фронтовые подруги».

Елена Вячеславовна воспитала троих детей, у нее четверо внуков и пятеро правнуков.