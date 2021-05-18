Свыше тысячи ветеранов и тружеников тыла получили поздравления в Воронежской области

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Благодаря помощи и личному участию депутатов Воронежской областной Думы более тысячи ветеранов и тружеников тыла получили к 9 мая подарочные наборы, цветы, а также письма Победы, которые написали школьники и студенты. Кроме того депутаты Воронежской областной Думы помогали в организации различных акций и мероприятий, посвященных Дню Победы, бесплатных концертов и вечеров встреч, принимали участие в памятных церемониях на мемориалах по всей Воронежской области, решали бытовые вопросы представителей старшего поколения.

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Александр Князев организовал концерт для фронтовиков. В преддверии 9 мая работники крестьянского фермерского хозяйства Хохольского района на восстановленных в хозяйстве автомобилях ГАЗ-АА 1936 и 1942 годов, совместно с руководителями района и агитбригадой местного Дворца культуры посетили участников Великой Отечественной войны, жителей Хохольского городского поселения. Ветеранов поздравили с Днем Победы, вручили подарки и провели концерты.

Артём Зубков и Иван Коновалов накануне Дня Победы помогли организовать чествование ветеранов и тружеников тыла в Павловском и Верхнемамонском районах – были проведены выездные концерты и вечера встреч.

Дмитрий Ширяев подарил участнице Великой Отечественной войны Тамаре Серкиной стиральную машину, которая была ей необходима.

Марина Андрейчук помогла с покупкой оргтехники для Совета ветеранов Ленинского района, а также поздравила фронтовиков в своем округе.

Елена Губина вместе с волонтерами и активистами партии «Единая Россия» провела субботник и высадила цветы и кусты сирени у дома ветерана Великой Отечественной войны Екатерины Шелковниковой.

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Кроме того, депутаты Воронежской областной Думы Марина Андрейчук и Елена Губина организовали работу по озеленению территории областного геронтологического центра в Воронеже. Центральную аллею пансионата теперь украшают бархатцы, саженцы липы, сирени и плетистые розы. Сейчас в областном геронтологическом центре живут около 180 постояльцев старше 65, среди которых 16 ветеранов Великой Отечественной войны. Все жильцы центра находятся под постоянным патронатом депутатов облдумы и активистов волонтерского движения региона.

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Кристина Кулешова вместе с представителями студенческих отрядов организовала уборку территории у дома инвалида войны Екатерины Масловой, которой в декабре 2021 года исполнится 100 лет.

Евгений Китаев навестил одного из старейших жителей микрорайона ВАИ – фронтовика Николая Сафонова, которому в конце апреля исполнилось 95 лет. В качестве подарка ко Дню Победы парламентарий организовал работы по замене забора и входной группы на придомовой территории ветерана.

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Во время встречи председателя Воронежской областной Думы Владимира Нетёсова с ветераном Великой Отечественной войны Егором Кудиновым выяснилось, что фронтовику не хватает удобной скамейки для вечерних посиделок с соседями и друзьями. Владимир Нетёсов оперативно организовал работы по благоустройству территории.

Иван Мошуров вместе со старшеклассниками 46 школы посадил рябиновую и кленовую аллею в память героев, погибших во время Великой Отечественной войны. Это стало итоговым мероприятием патриотического проекта, проходившего в школе в течение года. Также по инициативе депутата ученики 5-11 классов писали сочинения на тему «История войны в моей семье» и публиковали на сайте учебного заведения заметки о героях-фронтовиках. Победителям проекта, в котором приняли участие практически все ученики школы, парламентарий вручил Благодарственные письма и призы.

В свою очередь Михаил Гусев оказал помощь в обновлении мемориала «Братская могила № 10» в Отрожке. Парламентарий оперативно отреагировал на обращение жительницы Воронежа и подключился к решению вопроса по восстановлению плитки и обустройству территории около памятника. А Алексей Чернов вместе с волонтерами и школьниками навел порядок на братской могиле №409 в микрорайоне Тенистый. Евгений Гапоненко оказал финансовое содействие в установке Памятного знака узникам концлагеря, который открыли в центре села Новая Мельница Острогожского района.

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В рамках совместной акции «Единой России» и «Волонтеров Победы» – «Подарок ветерану» – активисты посетили ветеранов Великой Отечественной войны, поздравили их с праздником Победы и вручили цветы и подарочные наборы. Непосредственное участие в реализации проекта приняли депутаты Воронежской областной Думы Кристина Кулешова и Артём Зубков.

Более 500 подарков ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, вдовам участников боевых действий и активистам ветеранских организаций Бобровского и Панинского районов передал Олег Маслов. Многих участников войны депутат навестил лично. Подарки и продуктовые наборы фронтовикам и труженикам тыла Бобровского района также предоставил Иван Воробьёв. Всего поздравления были направлены по 115 адресам.

Александр Пешиков и Владимир Колыхалин оказали содействие в приобретении подарков для ветеранов и инвалидов войны в Кантемировском и Богучарском районах. Ольга Ортина, Артём Копылов и Владимир Рожков поздравили с Днем Победы ветеранов в своих избирательных округах. Вячеслав Куликов поздравил ветеранов Грибановского, Поворинского и Терновского районов. Роман Литвинов поздравил ветеранов Лискинского района. Сергей Сажин передал подарки ветеранам Каширского района. Дмитрий Фёдоров навестил фронтовиков и тружеников тыла, живущих в Рамонском районе.

– День Победы – главный праздник нашей страны, тем более, что свой герой есть в каждой семье. И очень важно успеть сказать слова благодарности нашим ветеранам, труженикам тыла, поблагодарить их и оказать необходимую поддержку, — подчеркнул председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.