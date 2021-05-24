После публикации "Комсомолки" курскую поликлинику посетил вице-губернатор

Очереди, которые так и не увидел высокий гость Фото: Ольга ДАНИЛОВА

"КП" уже рассказывала о ситуации с первичным звеном здравоохранения в Курской области на примере работы 7 поликлиники Курска, где пациенты вынуждены занимать очередь в половине седьмого утра, чтобы записаться к некоторым специалистам. А чтобы сдать анализ крови, люди выстаивают в фойе, также в живой очереди, около часа.

24 мая в поликлинике, которая обслуживает около ста тысяч курян, побывал заместитель губернатора Андрей Белостоцкий. Правда, чиновник прибыл сюда уже после обеда, так что утренних очередей из возмущенных пациентов, он не увидел - в медучреждении было почти безлюдно. Высокого чиновника, главврача медучреждения и журналистов охраняли сотрудники поликлиники, встречая приближающихся людей вопросом: "Что вам нужно?"

- Ряд поликлиник города, действительно, перегружены. Здесь поручили главному врачу установить еще один инфомат для записи на прием. На входе также должен работать администратор, регулирующий потоки пациентов, - прокомментировал ситуацию Андрей Белостоцкий.

Если бы визит высокого чиновника пришелся на утро, он бы увидел, что и у имеющегося в медучреждении информата очередей нет, поскольку записаться через него к "дефицитным" специалистам все равно практически невозможно. Как, впрочем, и другими способами - по телефону call-центра, при личном обращении в регистратуру.

Главврач медучреждения предложил запись к специалистам вести через участкового. Только решит ли это проблему? Или наоборот, создаст дополнительные очереди, ведь терапевтов в поликлинике номер 7 Курска тоже не хватает.

Андрей Белостоцкий пообещал, что поликлинику отремонтируют в этом году Фото: предоставлено пресс-службой

Но есть и хорошие новости - в этом году это медучреждение ждет обновление. Здесь проведут капитальный ремонт, создадут открытую регистратуру, оборудуют картохранилище, аптечный пункт.