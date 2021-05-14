«Патриотический проект, который объединяет многих»

Традиционно финал проекта проходит на мемориальном комплексе «Курская дуга».

6 мая на мемориальном комплексе «Курская дуга» под патронатом Курской областной Думы состоялся заключительный этап кадетского проекта «Георгиевский сбор». В мероприятии приняли участие председатель курского заксобрания Николай Жеребилов, митрополит Курский и Рыльский Герман, депутат Государственной Думы Татьяна Воронина, депутаты областной Думы Роман Чекед и Надежда Пономарева, а также представители различных структур власти, Курской епархии, общественных организаций и молодежных объединений региона, школьники-кадеты.

Георгиевский сбор проходит на Курской земле на протяжении десяти лет. По традиции итоги ежегодного проекта подводят на мемориале «Курская дуга» в день покровителя русского воинства - Георгия Победоносца.

По словам председателя Курской областной Думы Николая Жеребилова, изначально целью Георгиевского сбора является приобщение подростков к патриотическому движению, знаниям об истории своей страны и подвигах дедов и прадедов. Со временем все больше и больше кадетских классов в разных российских регионах начали подключаться к проек-ту. Особую благодарность спикер регионального парламента выразил митрополиту Курскому и Рыльскому Герману за его пастырское служение и большой вклад в духовное воспитание молодежи.

- Символично, что мы проводим это мероприятие в храме Георгия Победоносца, - подчеркнул Николай Жеребилов. - В России к этому святому особое отношение, ведь именно его наш народ издавна считает хранителем всех, кто защищает свое Отечество. К этим традициям и ценностям приобщаются юные куряне в рамках кадетского проекта. Ребята высаживают деревья, занимаются поисковой работой, участвуют в формировании фондов школьных музеев, посвященных страницам истории Великой Отечественной войны. Растет действительно достойная смена нашим ветеранам.

Митрополит Курский и Рыльский Герман отметил, что кадеты принимали активное участие в помощи больным во время пандемии коронавируса.

- Хочу выразить благодарность руководителям учебных заведений, учителям, которые воспитывают защитников Отечества и добрых, отзывчивых людей, - отметил владыка. - На этих ребят мы смотрим с надеждой на то, что они достойно будут нести знамя Победы, которое подняли наши солдаты над Рейхстагом в мае 1945-го.

Кадеты Ангелина Чернышева и Полина Мищенко из школы № 5 Курска в этом году впервые присоединились к Георгиевскому сбору. Для них это возможность приобщиться к истории своих семей, в которых родные тоже воевали. По словам школьниц, сбор позволяет им почувствовать себя частью этой истории.

В храме Георгия Победоносца на проспекте Победы прошло торжественное богослужение, а затем - крестный ход. Заслуженные награды получили самые активные участники проекта.

Затем собравшиеся возложили алые гвоздики к Вечному огню, памятнику Георгию Жукову и стеле «Курск - город воинской славы».

Депутат Облдумы Роман Чекед говорит, что сегодня Георгиевский сбор перестал быть сугубо кадетским.

- Это патриотический проект, который объединяет многих людей. Но тем не менее стержнем его являются кадеты, - считает парламентарий. - За это мы благодарны всем, кто развивает кадетское движение.

Георгиевский сбор объединяет около трех тысяч курян. Школьники, коллективы, патриотические клубы в течение года участвуют в разного рода акциях. Всего же в рамках проекта работает 27 направлений.

Новая встреча участникам Георгиевского сбора назначена на 17 мая: в областном Дворце молодежи состоится подведение итогов и вручение наград.

http://kurskduma.ru

Светлана ВОЛКОВА