Куряне часами стоят в живой очереди, чтобы попасть к доктору

Куряне занимают очередь в регистратуру в полседьмого утра Фото: Ольга ДАНИЛОВА

Напомним, в Курской области официально продолжает действовать режим повышенной готовности по коронавирусу. Ежедневно регистрируются новые случаи ковид, а также летальные исходы.

Однако беспощадный абсурд курской медицинской системы в том, что несмотря на эту страшную статистику и внедряемую "цифровизацию", на деле в период пандемии записаться к узкому специалисту через Госуслуги в Курске невозможно. Не говоря уже о том, что многим этот сервис в силу, например, преклонного возраста, и вовсе недоступен.

- Талонов нет. Фото: Ольга ДАНИЛОВА

К примеру, чтобы попасть на прием к узкому специалисту в регистратуре поликлиники номер 7 Курска советуют прийти с утра сюда "ножками" и выстоять очередь. Еще засветло у закрытых дверей этого медучреждения, которое обслуживает часть проспектов Клыкова, Плевицкой, весь микрорайон КЗТЗ и поселок Моква, собирается живая очередь.

Талонов к эндокринологу, например, с утра выдают всего несколько штук. Точнее, два.

Ответ портала Госуслуг Фото: Ольга ДАНИЛОВА

- Записывайтесь через Госуслуги, - советуют остальным в регистратуре.

В принципе, это можно сделать прямо в поликлинике, где есть доступ к сервису. Но... свободных дней для записи к специалисту нет - сообщает терминал.

- К эндокринологу в поликлинику меня направили по беременности, - рассказала одна из пациенток этого медучреждения. - Записи через Госуслуги на ближайшие две недели нет - заходила на сайт несколько раз в разное время, даже ночью. Пришлось приходить в регистратуру с утра и стоять в живой очереди, несмотря на пандемию по коронавирусу. Талоны к этому специалисту утром получили всего два человека. Не понятно, как принимает доктор, если записи к нему фактически нет.

Чтобы сдать анализ крови, нужно простоять около часа Фото: Ольга ДАНИЛОВА

Плотная живая очередь на общий анализ крови на первом этаже поликлиники растянулась от лаборатории до выхода. Люди стоят здесь более часа. А что с "социальной дистанцией"?

Руководство медучреждения объясняет ситуацию большой текучкой специалистов из-за тяжелых условий работы.

На входе в поликлинику висит объявление о приеме на работу.