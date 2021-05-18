Отчёт подготовлен на основе международных стандартов Global Reporting Initiative (GRI) Фото: предоставлено пресс-службой

В единый отчет «Эволюция современной металлургии», представленный компанией «Металлоинвест», вошли Годовой отчет и Отчет об устойчивом развитии.

По словам генерального директора Металлоинвеста Назима Эфендиева, второй год отчет готовится в едином формате. А это отражает интегрированность принципов устойчивого развития во все бизнес-процессы Компании:

- Концепция отчета соответствует нашей миссии: быть основой эволюции современной металлургии для будущих поколений. В этом году мы значительно продвинулись с точки зрения повышения прозрачности бизнеса и полноты раскрытия информации. Целый ряд данных, в том числе верифицированные показатели по выбросам парниковых газов, представлены впервые.

Так, сокращение общего объема выбросов парниковых газов в прошлом году по сравнению с 2019-м составило 2,5 млн тонн CO2-эквивалента.

А до 2025 года планируется сократить собственные выбросы в CO2-эквиваленте на 6%, к 2036 году – на 77%.

В центре тематики отчета – и противодействие COVID-19. Как известно, с первых же дней пандемии Металлоинвест принял все меры для защиты здоровья сотрудников и поддержке местной системы здравоохранения. На это было направлено более трех млрд рублей.

На внутренние социальные программы, ориентированные на работников предприятий, пошло 3,6 млрд рублей.

Инвестиции во внешние социальные проекты составили 7,1 млрд рублей.

Большое внимание в минувшем году уделялось и природоохранной деятельности. На это пошло 9,2 млрд рублей.

В 2020 году были утверждены ключевые КПЭ Экологической программы до 2025 года, продолжилась реализация Программы энергоэффективности, которая стартовала в 2019 году. Общий объем инвестиций по этим программам до 2025 года составит около 46 млрд рублей.

Нужно отметить и такие важные событиями прошедшего года, как запуск на Михайловском ГОКе им. А.В. Варичева уникального дробильно-конвейерного комплекса, начало производства премиальных окатышей под металлизацию.

На Лебединском ГОКе реализован очередной этап масштабного инвестиционного проекта по развитию внешнего электроснабжения – введены в эксплуатацию второй и третий пусковые комплексы подстанции «Лебеди».

На Оскольском электрометаллургическом комбинате им. А.А. Угарова запущен участок термообработки проката, после технического перевооружения введена в строй машина непрерывного литья заготовок № 3, запущен новый Шаропрокатный стан.

На Уральской Стали после модернизации работает доменная печь №2, а также новые паровые котлы ТЭЦ.

Сейчас на всех предприятиях Металлоинвеста действует комплексная программа трансформации технического обслуживания и ремонтов, а также программа по развитию лабораторного оборудования.