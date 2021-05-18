В Курской области пройдет фестиваль анимации имени Бориса Дежкина

Куряне смогут принять участие в интересных встречах и мастер-классах Фото: предоставлено организаторами

В июне в Курской области стартует VI фестиваль российской анимации имени Бориса Дежкина. В этом году он вернется в свои традиционные временные рамки и пройдет в начале школьных каникул с 2 по 5 июня. А посвящен будет 100-летию мультипликатора Романа Качанова, который работал с Борисом Дежкиным, и кукольной мультипликации.

Фестиваль посвятят основателю отечественной кукольной анимации

- Курский проект – это праздник для детей и их родителей, каждый год дежкинский фестиваль разный. Так, 2017 году он стал межрегиональным, к его проведению присоединились восемь регионов ЦФО и Республика Крым; в 2018 году показы проходили не только на центральных городских площадках, но и в детских больницах Курска, а в день открытия состоялся вечерний показ на открытом воздухе; в 2019 году абсолютной инновацией стал Мульт-Карнавал, а показы проходили на арене Курского цирка; в 2020-м, в Год памяти и славы, фестиваль был посвящен аниматорам-фронтовикам, - рассказали организаторы.

В этом году исполнилось 100 лет со дня рождения легендарного мультипликатора, народного артиста РСФСР, ставшего одним из основателей отечественной кукольной анимации, Романа Качанова - он работал вместе с Борисом Дежкиным над двумя мультфильмами «Необыкновенный матч» и «Кто первый?». Именно поэтому VI фестиваль было решено посвятить этому мастеру-родоначальнику кукольной мультипликации. В этой технике Роман Абелевич создал такие прославленные на весь мир шедевры, как «Варежка» и «Влюбленное облако», «Аврора» и «Потерялась внучка», «Мама» и «Письмо», истории про Крокодила Гену, Чебурашку и Шапокляк. Но вместе с тем, смог добиться большого успеха и в традиционной рисованной анимации, яркое подтверждение тому - полнометражная научно-фантастическая экранизация повести Кира Булычева «Тайна Третьей планеты».

Сложность кукольной мультипликации заключается в том, что для съемок необходимо создать все, что будет находиться в кадре - будь то дерево, цветок, чемодан или бутылка молока. А чтобы картинка двигалась плавно, а не резко, кадров нужно сделать гораздо больше. Во многом из-за сложности создания кукольных фильмов мультипликаторы сегодня отдают предпочтение художественной или компьютерной графике.

Мастер-классы для будущих художников

Однако есть и такие мастера, которые продолжают творить в технике кукольной анимации. Двое из них приедут в Курскую область, чтобы провести мастер-классы для будущих художников. Это Марина Курчевская, лауреат кинофестивалей, ведущая мастерской художника-постановщика во ВГИКе, художник-постановщик кукольных мультфильмов «Боцман и попугай» (1985), «Музыкальный магазинчик» (1989), «Теремок» (1995), «Желтухин» (2002), «Снегурочка» (2006) и Георгий Богуславский, лауреат фестивалей, режиссер, художник, педагог, руководитель независимых курсов художников-мультипликаторов. Работая в объемной технике, он смело экспериментирует с различными материалами («Колыбельные мира» (2009), «Псалом» (2010), «Последний глоток» (2011).

Об истории кукольной анимации курянам поведают старший научный сотрудник Государственного центрального музея кино, куратор культурных проектов киностудии «Союзмультфильм» Павел Шведов и киновед, журналист, создатель сайта «Аниматор. ру», основатель и художественный руководитель национальной анимационной премии «Икар» Сергей Капков. Творческую встречу с курянами проведёт поэт, театральный режиссёр, артист, редактор киностудии «Союзмультфильм», сценарист мультфильмов «Собачья дверца», «Возвращение Буратино», «Роман о лисе», «Откуда берутся снежинки?», «Ай да Пушкин!» Вадим Жук.

Курские школьники создали серию мультфильмов о героях Отечества

С особой миссией в Курскую область приедет продюсер, режиссер, сценарист анимационного кино Сергей Струсовский – он завершит запущенный на прошлом фестивале федеральный проект «Наши герои», в рамках которого две детских студии анимации во Льгове и поселке Студенток Железногорского района на протяжении почти целого года создавали мультипликационные фильмы о героях Отечества.

И это не все сюрпризы фестиваля. Например, необычную интерактивную программу для гостей готовит Курский театр кукол.

ЗНАЙ!

Фестиваль российской анимации имени советского мультипликатора, «Русского Диснея», стоявшего у истоков студии «Союзмультфильм», уроженца Курска Бориса Дежкина учрежден в 2016 году. Он проводится при поддержке комитета по культуре Курской области, комиссии анимационного кино Союза кинематографистов России и студии «Союзмультфильм». В 2018 году в центре Курска, напротив областной филармонии, был установлен памятный бюст Бориса Дежкина, в 2019 году - в год 105-летия со дня рождения мастера - была издана книга о его жизни и творчестве «Борис Дежкин. Страницы Биографии». В прошлом году фестиваль отметил свой первый маленький юбилей - он проводился в пятый раз. За эти пять лет в Курской области были созданы три анимационных студии в Курчатов, поселке Студенок Железногорского района и Льгове, в которых занимаются более 200 детей, состоялось 27 мастер-классов, 14 творческих встреч со знаменитыми мультипликаторами, фестиваль посетили около 70 тысяч детей и подростков.