Жителям Воронежской области предложили принять непосредственное участие в решении вопросов развития городской среды

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Средства федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» будут направлены на объекты, которые наберут наибольшее число голосов.

Напомним, мероприятия этого проекта реализуется в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» с 2017 года. За четыре года с начала его старта в Воронежской области было благоустроено 465 дворовых территорий и 87 общественных пространств. На эти цели из бюджетов всех уровней было направлено почти 3 млрд рублей (более полумиллиарда из этих средств было распределено из казны региона). В этом году на благоустройство 21 общественной и почти 140 придомовых территорий в регионе будет направлено более миллиарда рублей.

Отметим, что в текущем году жителям Воронежской области предложено принять непосредственное участие в решении вопросов развития городской среды, и с помощью онлайн голосования решить, какие территории больше всего требуют внимания и как их благоустроить. Голос большинства должен стать решающим при выборе таких объектов.

– В основе этого механизма лежит идея, что именно жители являются настоящими экспертами своих городов и, как никто другой, знают, что нужно сделать на территории рядом с их домом, – отметил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

От Воронежской области в рейтинговом голосовании по отбору общественных территорий и дизайн-проектов благоустройства в 2022 году принимают участие десять городов. Это Бобров, Борисоглебск, Бутурлиновка, Воронеж, Лиски, Нововоронеж, Острогожск, Павловск, Россошь и Семилуки.

Жителям этих населенных пунктов, а также региона в целом предлагается сделать выбор из списка территорий, представленных на голосование (их муниципальные власти отбирали сами, предварительно посоветовавшись с гражданами при помощи обсуждений в соцсетях, анкетирования, открытых встреч с общественностью). Само голосование проходит на общероссийской онлайн-платформе http://36.gorodsreda.ru/ по 30 мая 2021 года включительно. Проголосовать могут воронежцы старше 14 лет.

Полученные результаты помогут сформировать адресные перечни территорий для благоустройства на следующий год. Отметим, что все объекты, включенные в список для голосования, но не победившие в нем, войдут в перечень перспективных и смогут в дальнейшем рассчитывать на приоритетное финансирование.

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– Сегодня мы видим, что органы власти стараются максимально упростить вовлечение граждан в принятие решений, которые непосредственно влияют на их жизнь и окружающую среду. Различные проекты помогают сделать этот процесс более доступным, а результат такого взаимодействия – более прозрачным и понятным. Это говорит о том, что государству очень важно слышать предложения по наиболее актуальным вопросам именно от граждан на местах. Голосование за проекты благоустройства – еще один механизм, который позволяет расширить каналы получения обратной связи, дает людям возможность лично принять участие в развитии своих городов. Вовлечение жителей городов в разработку проектов благоустройства позволит выявить их реальные потребности. Считаю, что благодаря голосованию, в городах региона появилась возможность создать по-настоящему народные общественные пространства, – подчеркнул председатель Воронежской областной Думы, секретарь регионального отделения «Единой России» Владимир Нетёсов.