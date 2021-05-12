Общие приоритеты как основа успешного сотрудничества

Зарубежным партнерам Компания поставит более шести миллионов тонн железорудной продукции в год Фото: предоставлено пресс-службой

Компания поставит 3,6 млн тонн концентрата и 12 млн тонн окатышей в год с Лебединского ГОКа и Михайловского ГОКа им. А.В. Варичева. Заключены контракты продолжительностью от одного до трех лет.

Заместитель генерального директора – коммерческий директор Металлоинвеста Олег Крестинин отметил, что долгосрочное партнерство, основанное на взаимопонимании и взаимной поддержке на разных стадиях развития рынка, - элемент Стратегии качественных изменений:

– Основная часть наших продаж в железорудном сегменте идет в рамках долгосрочных контрактов. Чутко реагируя на потребности рынка, мы развиваем продуктовую линейку и совместно с клиентами достигаем наилучших результатов. Успешный опыт нашего сотрудничества с ключевыми партнерами основан на общих приоритетах: внимании к потребностям клиентов, лидерстве в технологиях, клиентском сервисе, безопасности труда и сокращении нагрузки на окружающую среду

Железорудная продукция объемом 2 млн, 4,65 млн и 2,8 млн тонн в год будет отгружена Промышленно-металлургическому холдингу (ПМХ), Магнитогорскому металлургическому комбинату (ММК) и ЕВРАЗу, соответственно.

Зарубежным партнерам Компания поставит более 6 млн тонн железорудной продукции в год. Соглашения подписаны с ThyssenKrupp, Rogesa, ArcelorMittal, U.S. Steel Kosice, Trinecke Zelezarny, Nippon Steel Sumitomo Metal, ERDEMIR, British Steel, HBIS Serbia.

Для нужд коксохимического производства Уральской Стали (входит в компанию «Металлоинвест») с ЕВРАЗом также заключен долгосрочный контракт по формульному ценообразованию на приобретение высоколетучих углей для коксования.